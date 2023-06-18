قوة محمد بن سلمان تنعكس على طاولة مفاوضات باريس

يتواجد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في باريس خلال زيارة رسمية لفرنسا، عكست الدور القيادي للسعودية، ومكانتها وتأثيرها العالمي، وحرصها على التعاون مع فرنسا في التصدي للتحديات المشتركة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

قوة محمد بن سلمان

وسلطت وسائل الإعلام الفرنسية والأمريكية، الضوء على قوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي أبرزتها طاولة المفاوضات في باريس سواء سياسيًا أو اقتصاديًا.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز”، إلى أنه بعد أيام فقط من الإعلان عن صفقة الغولف السعودية، اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع مجموعة من كبار المستثمرين في فرنسا هذا الأسبوع بحثًا عن إبرام المزيد من الصفقات التي يُحتمل أن تصل إلى مليارات الدولارات، بفضل قوة ومكانة السعودية الاقتصادية على الساحة العالمية.

صندوق الاستثمارات العامة

ونوهت إلى المشاركة السعودية في الحدث التكنولوجي الرائد في باريس “VivaTech”، عبر جناح “استثمر في السعودية”، حيث يشارك أيضًا في الحدث الاقتصادي الضخم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ورجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو.

وحولت عائدات النفط الوفيرة بالفعل صندوق الاستثمارات السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى قوة استثمارية، حيث تطمح معظم الكيانات الاقتصادية العالمية في التعاون معها، بحسب “نيويورك تايمز”.

قوة ولي العهد سياسيًا

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أنه على الصعيد السياسي ظهرت قوة ومكانة السعودية عبر مفاوضات أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، الجمعة، حول دور الرياض في مفاوضات السلام الأوكرانية.

كما سيجتمع مسؤولون سعوديون ومسؤولون تنفيذيون الاثنين في قمة استثمارية تستمر يومًا كاملاً. كما تريد الرياض استضافة نسخة 2030 من معرض إكسبو العالمي، الذي يقع مقره الإداري في العاصمة الفرنسية.

السعودية شريك تجاري مهم لباريس

وأشارت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، إلى الإعلان عن إبرام المزيد من صفقات الشراء السعودية لطائرات إيرباص خلال معرض باريس الجوي، إذ توقع بعض المحللين أن تتلقى “إيرباص” أكثر من 2000 طلب وتعاقد في المعرض المقام على أطراف مدينة باريس الذي سينطلق الاثنين .

من جهتها، وصفت صحيفة “لاكروا”، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنه يتمتع بعلاقة قوية مع ماكرون، وأنه يسعى إلى تلميع صورة المملكة العربية السعودية على مختلف الجبهات خلال زيارته الحالية إلى باريس، والتي تمتد لأكثر من أسبوع.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أنه على الرغم من التوجه الذي اتخذته الرياض بشكل متزايد نحو الشرق، تظل باريس شريكًا تجاريًا مهمًا، وأن ماكرون يبحث عن مستثمرين أجانب لمساعدة فرنسا في الأزمة الراهنة ،كما أن باريس تسعى لضمان الأسواق الخارجية خاصة ما يتعلق ببيع الأسلحة.