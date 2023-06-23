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يعقد المؤتمر بالعاصمة المقدسة وينقل على الهواء مباشرة

قيادات أمن الحج تستعرض خطط موسم الحج اليوم في مؤتمر صحفي

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
قيادات أمن الحج تستعرض خطط موسم الحج اليوم في مؤتمر صحفي
المواطن - فريق التحرير

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تعقد قيادات قوات أمن الحج، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًّا في العاصمة المقدسة، تستعرض من خلاله الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج 1444هـ.

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تفاصيل المؤتمر

ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر كل من الفريق محمد بن عبدالله البسامي مدير الأمن العام – رئيس اللجنة الأمنية بـ الحج، اللواء ركن محمد بن مقبول العمري قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج قائد قوات الدفاع المدني بالحج، اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع قائد قوات الجوازات بالحج.

ويعقد المؤتمر عند الساعة الرابعة عصرًا اليوم الجمعة، وينقل على الهواء مباشرة عبر قناة الإخبارية.

جاهزية تامة

على صعيد آخر، أكدت قوات أمن المنشآت اكتمال جاهزية القوات للمشاركة في موسم حج هذا العام 1444هـ، والقيام بالمهام الموكلة إليها من قبل قيادة قوات أمن الحج، بالتكامل مع القطاعات الأمنية المشاركة كافة، عبر إدارة وتنظيم حركة الحشود والمشاة بالمناطق الخارجية المحيطة بمحطات قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين ومساندة ودعم الأمن العام في طوق الانتشار الأمني على الطرقات والمواقع الموكلة للقوات لمنع دخول المخالفين لنظام الحج، ودعم الأمن العام في تنظيم حركة الحشود والمشاة، إضافة إلى توفير الأمن والحماية الأمنية للمواقع الموسمية ذات الأهمية التي توفر القوات حمايتها ودعمها خلال موسم الحج.

وأوضح قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، حرص القوات على سلامة ضيوف الرحمن، وتوفير كل ما يسهم في إنهاء فريضتهم بيسر وسهولة.

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