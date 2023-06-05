قيادات النقل يبحثون فرص الاستثمار مع رجال الأعمال ومنسوبي الغرفة التجارية

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نيابة عن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، وعدد من قيادات المنظومة، ورئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير بن سعد بمنسوبي الغرفة التجارية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.
وجرى خلال اللقاء استعراض وضع الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، وفرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما تمت مناقشة أهمية المشاركة في إنجاح أهداف الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والفرص الاستثمارية الواعدة فيها، وتقديم الأفكار والمقترحات من خلال قطاعات منظومة النقل، بما يسهم في ترسيخ موقع السعودية كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مدن ومحافظات السعودية.