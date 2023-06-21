كابلات الرياض توزع أرباحاً بنسبة 15% عن عام 2022

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة كابلات الرياض، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال (ما يعادل 1.5 ريال لكل سهم)، كأرباح عن العام المالي 2022.

أرباح كابلات الرياض

أوضحت مجموعة كابلات الرياض، في بيان لها على “تداول“، أن العمومية وافقت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

وأضاف بيان مجموعة كابلات الرياض “أنها وافقت أيضا على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى 500 ألف سهم من أسهمها وتخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل، حيث إنه سيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الذاتية.

وتابعت مجموعة كابلات الرياض في بيانها أنها تحتفظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على 5 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة”.

ارتفاع سوق الأسهم

وبالأمس، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” على ارتفاع بنسبة 0.1 %، ليصل إلى 11431 نقطة، وبتداولات بلغت 5.693 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة بحسب “تداول”، 233.731 مليون سهم، وبقيمة سوقية بلغت 10.847 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 120 شركة

ارتفعت أسهم 120 شركة، فيما انخفضت أسهم 82 شركة، من أصل 226 شركة مدرجة في سوق الأسهم.

وكانت أسهم شركات، جمجوم فارما، والعربية، وملاذ للتأمين، والموارد، وشاكر، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم الباحة، وصدر، والدوائية، وتوبي، والمواساة الأكثر انخفاضاً.