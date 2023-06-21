Icon

طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر Icon شطب ترخيص محامٍ خالف نظام المحاماة وقواعد السلوك المهني Icon وصول 1.3 مليون حاج من الخارج عبر المنافذ الدولية Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار حتى المساء Icon وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني Icon كابلات الرياض توزع أرباحاً بنسبة 15% عن عام 2022 Icon طيران الرياض سيصبح القوة الناعمة للسعودية Icon تقارير عالمية: السعودية تقدم أكبر عرض تسويقي لاستضافة إكسبو 2030 Icon مواطن خمسيني يحصل على البكالوريوس مع مرتبة الشرف Icon النائب العام يأمر بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع مرئي فيه إساءة لأحد الوافدين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
ما يعادل 1.5 ريال لكل سهم

كابلات الرياض توزع أرباحاً بنسبة 15% عن عام 2022

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
كابلات الرياض توزع أرباحاً بنسبة 15% عن عام 2022
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة كابلات الرياض، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال (ما يعادل 1.5 ريال لكل سهم)، كأرباح عن العام المالي 2022.

أرباح كابلات الرياض

أوضحت مجموعة كابلات الرياض، في بيان لها  على “تداول“، أن العمومية وافقت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

قد يهمّك أيضاً
مقيم في قبضة الأمن لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك

مقيم في قبضة الأمن لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك

ريانة وعلي القرني في مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030

ريانة وعلي القرني في مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030

وأضاف بيان مجموعة كابلات الرياض “أنها وافقت أيضا على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى 500 ألف سهم من أسهمها وتخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل، حيث إنه سيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الذاتية.

وتابعت مجموعة كابلات الرياض في بيانها أنها تحتفظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على 5 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة”.

ارتفاع سوق الأسهم

وبالأمس، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” على ارتفاع بنسبة 0.1 %، ليصل إلى 11431 نقطة، وبتداولات بلغت 5.693 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة بحسب “تداول”، 233.731 مليون سهم، وبقيمة سوقية بلغت 10.847 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 120 شركة

ارتفعت أسهم 120 شركة، فيما انخفضت أسهم 82 شركة، من أصل 226 شركة مدرجة في سوق الأسهم.
وكانت أسهم شركات، جمجوم فارما، والعربية، وملاذ للتأمين، والموارد، وشاكر، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم الباحة، وصدر، والدوائية، وتوبي، والمواساة الأكثر انخفاضاً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم