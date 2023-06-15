كافد راعيًا لـ النصر

أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي عن أولى خطواتها في مشاركة عالم الرياضة بصفتها الراعي البلاتيني لنادي النصر لكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام، تبدأ مع قدوم شهر يوليو 2023.

ويمثل هذا التعاون امتدادًا لرؤية السعودية 2030، حيث تنضم شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي لجهود نادي النصر في تعزيز التميز وخلق فرص جديدة في المملكة العربية السعودية وخارجها.

تفاصيل مشروع كافد

ويُعد كافد مشروعًا مهمًّا يرمز إلى طموحات الرياض الاقتصادية وتشرف على تطويره شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. فهو يقع في قلب العاصمة ويضمّ مساحات مكتبية متطوّرة وأماكن ترفيه عالمية المستوى ووحدات سكنيّة فاخرة على امتداد مساحة 1.6 مليون متر مربع. كما يُعدّ أكبر منطقة مالية متعددة الاستخدامات حاصلة على شهادة LEED في العالم وركنًا أساسيًّا من رؤية 2030.

وبصفته الراعي البلاتيني للنادي العاصمي تهدف شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي إلى توسيع انتشار وتعزيز مكانة كافد كمركز للتميز والتحديث من خلال مواءمة علامته التجارية مع أحد الأندية كرة القدم الأكثر شهرة على مستوى العالم والأكثر نجاحًا في المملكة العربية السعودية، وإظهار التزامه بتعزيز العلاقات داخل المجتمع ودعم الرياضة كمحفز للرفاهية وجودة الحياة خاصة، مع النمو الأخير في كرة القدم السعودية حيث يتم بث الدوري السعودي للمحترفين على 48 منصة وقناة تلفزيونية في أكثر من 170 دولة حول العالم.

استقطب نادي النصر العام الماضي أحد أعظم رموز كرة القدم العالمية بتعاقده مع قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو واليوم يخطط كافد للاستفادة من الشعبية الهائلة وتأثير نادي النصر كأحد أكثر أندية كرة القدم المرموقة عالميًّا بنشر هويته في أسواق جديدة وشرائح جمهورية مختلفة بما في ذلك مشجعي نادي النصر المتحمسين وعشاق كرة القدم في جميع أنحاء المملكة وحول العالم لتعزيز الوعي والتقدير لدورها المحوري كمنطقة أعمال رائدة في المنطقة.

تفاصيل رعاية النصر

وأعرب السيد جوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، عن سعادته بالرعاية، قائلًا: “أكثر من 80% من الرجال والنساء في المملكة يلعبون أو يحضرون أو يتابعون كرة القدم مما يجعلها أهم شريحة للمشاركة وتطوير مبادرات الصحة والرفاهية. يسعدنا أن نكون الراعي البلاتيني لنادي النصر ونحن واثقون من آفاق نمو النادي. يهدف ارتباطنا مع نادي النصر إلى تعزيز وجودنا في صناعة الرياضة ودعم ثقافة كرة القدم النابضة بالحياة في المملكة العربية السعودية”.

توفر هذه الرعاية للنادي العاصمي منصة للتواصل مع القاعدة الجماهيرية الكروية وأصحاب المصلحة من خلال نقاط تواصل مختلفة ستظهر هوية كافد بشكل بارز عبر منصات النصر الرقمية والملعب ومنتجات الفريق والمواد الترويجية مما يضمن ظهورها على نطاق واسع. بالإضافة إلى تمتع كافد بامتياز استضافة فعاليات حصرية في إستاد النادي وتقديم تجارب فريدة للعملاء والشركاء والموظفين.

من جهته، قال السيد أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لـ أصفر الرياض: “نتشرف أنا وزملائي في نادي النصر أن يكون كافد راعيًا بلاتينيًّا لنا. وهذه الشراكة ترمز إلى الرابط القوي بين النصر وأكبر المشاريع السعودية. نادي النصر هو القلب النابض للرياض والمملكة وكافد مركز الأعمال المزدهر في قلب المدينة. نحن متحمسون لهذه الرعاية بصفتنا أحد أكثر أندية كرة القدم شهرة وتميزًا في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم مما يدل على التزامنا بالتفوق داخل وخارج الملعب. معًا، سننشئ تعاونًا قويًّا يتردد صداه مع جماهيرنا وأهل الرياض والعالم”.

جاء الإعلان الرسمي عن الرعاية البلاتينية لنادي النصر من قبل كافد قبيل موسم 2023/ 2024 المرتقب، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل والتحديثات المتعلقة بالرعاية في وقت لاحق.