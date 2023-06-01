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متفوقًا على كورونادو وموسونا

كاكو الأكثر صناعة للأهداف بدوري روشن هذا الموسم

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٣ مساءً
كاكو الأكثر صناعة للأهداف بدوري روشن هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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تألق النجم الباراغواياني أليخاندرو روميرو “كاكو”، بشكل لافت مع التعاون، في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليحتل صدارة قائمة مميزة.

كاكو يتصدر القائمة

وخطف كاكو خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليُساهم في احتلال الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس بدوري روشن السعودي، وينفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 15 تمريرة.

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كاكو
كاكو – المصدر spl

وجاء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو في المركز الثاني خلف كاكو برصيد 13 تمريرة حاسمة، يليه نجم فريق الطائي، الزيمبابوي نوليدج موسونا برصيد 9 تمريرات حاسمة.

ويتواجد نجم فريق الوحدة، المغربي فيصل فجر المركز الرابع بقائمة الأكثر صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي برصيد 8 تمريرات حاسمة، يليه نجم الفتح، مراد باتنا بـ7 تمريرات حاسمة، بالتساوي مع نجم أبها، التونسي سعد بقير.

فيصل فجر
فيصل فجر

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الموسم، كالتالي؛ الاتحاد الفائز باللقب في الصدارة برصيد 72 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر الوصيف، ثم الهلال برصيد 59 نقطة، يليه الشباب بـ56 نقطة.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون خامسًا برصيد 55 نقطة، يليه الفتح بـ43 نقطة، ثم الاتفاق برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ضمك، يليه الطائي برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الرائد، ثم الفيحاء وأبها بـ33 نقطة.

ويقع الوحدة في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة، ثم الخليج بـ31 نقطة، يليه العدالة برصيد 28 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة.

الاتحاد بطل دوري روشن
جانب من تتويج الاتحاد – المصدر @ittihad

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