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بعد تلقيه عرضًا إماراتيًا

كاكو يقترب من الرحيل عن التعاون

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
كاكو يقترب من الرحيل عن التعاون
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن النجم الباراغواياني أليخاندرو روميرو “كاكو”، بات قريبًا من مغادرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والانتقال إلى الدوري الإماراتي.

كاكو في طريقه للرحيل

وأكد الصحافي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو، أن كاكو أخبر إدارة نادي التعاون برغبته في مغادرة الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف، والانضمام إلى صفوف العين الإماراتي، مشددًا على أن المحادثات متقدمة للغاية.

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وأشار سيزار لويس ميرلو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه يتم مناقشة التفاصيل النهائية للصفقة حاليًا، حيث يتوقع أن يرحل اللاعب مقابل 5 ملايين دولار، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

كاكو
نجم التعاون – المصدر @AltaawounFC

تألق لافت مع التعاون

وخطف كاكو الأنظار في الموسم المنصرم، ليُساهم في احتلال الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس بدوري روشن السعودي، وينفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 15 تمريرة.

كاكو
نجم التعاون – المصدر @AltaawounFC

وشارك اللاعب الباراغوياني في 26 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دوري روشن السعودي بمعدل 1890 دقيقة، ونجح في تسجيل 6 أهداف، وقدم 15 تمريرة حاسمة، وذلك وفقًا لموقع رابطة المحترفين.

وقام كاكو بـ13 تسديدة على المرمى بدقة وصلت إلى 72.2%، ولعب 18 عرضية ناجحة بدقة 24%، وقام بـ828 تمريرة ناجحة بمعدل 78.2%، ولديه 36 مراوغة ناجحة، وقام بـ13 افتكاكًا ناجحًا، بدقة 68.4 %، وشتت الكرة 4 مرات.

كاكو
نجم التعاون – المصدر @AltaawounFC

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