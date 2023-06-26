كاكو يُنهي اتفاقه مع العين الإماراتي

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أصبح أن النجم الباراغواياني أليخاندرو روميرو “كاكو”، قريبًا من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الميركاتو الصيفي، واللعب في الدوري الإماراتي.
وأشار الصحافي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو، إلى أن كاكو سيُمثل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي في الموسم الرياضي، حيث سيوقع على عقد ممتد لمدة 3 سنوات، مؤكدًا أن المفاوضات في المرحلة الأخيرة قبل توقيع العقود.
وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين: “يتم حاليًا الانتهاء من التفاصيل المتعلقة برحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وسيتم دفع 5 ملايين دولار قيمة الشرط الجزائي”.
وخطف كاكو الأنظار في الموسم المنصرم، ليُساهم في احتلال الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس بدوري روشن السعودي، وينفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 15 تمريرة.
وشارك اللاعب الباراغوياني في 26 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دوري روشن السعودي بمعدل 1890 دقيقة، ونجح في تسجيل 6 أهداف، وقدم 15 تمريرة حاسمة، وذلك وفقًا لموقع رابطة المحترفين.
وقام كاكو بـ13 تسديدة على المرمى بدقة وصلت إلى 72.2%، ولعب 18 عرضية ناجحة بدقة 24%، وقام بـ828 تمريرة ناجحة بمعدل 78.2%، ولديه 36 مراوغة ناجحة، وقام بـ13 افتكاكًا ناجحًا، بدقة 68.4 %، وشتت الكرة 4 مرات.