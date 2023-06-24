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قادمًا من تشيلسي

كاليدو كوليبالي يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
كاليدو كوليبالي يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي نجم نادي تشيلسي الإنجليزي وافق على الانضمام لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الإعلامي الرياضي سانتي أونا أن المدافع السنغالي صاحب الـ32 عامًا وافق على الانضمام لـ الهلال لمدة 3 سنوات وحتى صيف 2026.

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وأضاف أونا أن اللاعب كوليبالي وصل إلى السعودية للخضوع للفحص الطبي.

إنجازات كاليدو كوليبالي

يذكر أن اللاعب السنغالي تُوج بكأس أمم إفريقيا 2021 مع منتخب بلاده على حساب منتخب مصر في فبراير من عام 2022 كما شارك في مونديال 2022 حيث وصل منتخب السنغال إلى دور الـ16 في البطولة.

كاليدو كوليبالي

وكان أزرق الرياض أعلن أمس الجمعة عن تعاقده مع البرتغالي روبن نيفيز حتى صيف 2026 قادمًا من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

روبن نيفيز أول صفقة

ويعد نيفيز صاحب الـ26 عامًا أول صفقة يبرمها أزرق الرياض في الميركاتو الصيفي للعام الحالي بعد أن كان الفريق محرومًا من قيد الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات؛ وذلك بسبب قضية اللاعب محمد كنو مع النصر.

ولعب نيفيز صاحب الـ 26 عامًا مع فريق وولفرهامبتون منذ عام 2017، وسبق له اللعب مع فريق بورتو البرتغالي خلال الفترة من 2014 إلى 2017.

وكشفت التقارير أن وولفرهامبتون سيحصل على 55 مليون يورو من الهلال مقابل التعاقد مع نيفيز، بينما سيحصل بورتو على مليون و 900 ألف يورو وهي حق رعاية النادي للاعب في مراحل الناشئين.

 

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