كاميرات التوثيق لأول مرة بمطاري جدة والمدينة المنورة

بدأت المديرية العامة للجوازات، في تطبيق استخدام كاميرات التوثيق لأول مرة في صالات الحج بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

أعلى مستويات الجودة

ويهدف تطبيق كاميرات التوثيق إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكين منسوبي الجوازات من تأدية أعمالهم على الوجه الأكمل، وتوفير أعلى مستويات جودة العمل بتخصيص فريق عمل لمتابعة أداء المستخدمين.

وكانت الجوازات قد دشنت تقنية كاميرات التوثيق في مرحلتها الأولى عبر جوازات منفذ سلوى الحدودي.