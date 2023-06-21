كانتي ثالث متوج بـ كأس العالم ينضم لـ الدوري السعودي

أصبح النجم الفرنسي نغولو كانتي، نجم نادي الاتحاد الجديد، ثالث لاعب يفوز بكأس العالم مع منتخب بلاده وينضم للعب في الدوري السعودي للمحترفين.

الأول كان البرازيلي ريفيلينو بطل مونديال 1970 مع منتخب بلاده ولعب مع نادي الهلال من عام 1978 حتى عام 1981.

والثاني كان النجم الإيطالي فابيو كانافارو لاعب ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق، المتوج بمونديال 2006 مع منتخب بلاده، وجاء إلى الدوري السعودي مدربًا لنادي النصر خلال الفترة من 2015 إلى 2016.

كانتي يُعجل برحيل نجمي الاتحاد

أما الثالث فهو النجم الفرنسي صاحب الأصول المالية المنضم لنادي الاتحاد بعد مواطنه كريم بنزيما حتى عام 2026.

وتسبب قدوم كانتي، في التعجيل برحيل كل من البرازيلي برونو هنريكي والمصري طارق حامد.

إدارة الاتحاد سوف تسعى للتخلص من برونو هنريكي وطارق حامد، حيث ارتبط اسم هنريكي بالانضمام لأحد الأندية البرازيلية في الفترة المقبلة، بينما يفكر الزمالك المصري في التعاقد مجددًا مع طارق حامد قبل بداية موسم 2023/ 2024.

وأعلن نادي الاتحاد عن تعاقده رسميًّا مع كانتي صاحب الـ32 عامًا، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، حيث تم التوقيع بالأمس، بعدما أكمل الفحوصات الطبية في أحد المراكز المتخصصة في دبي.

وبات نجم تشيلسي، ثاني صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الصيف، بعدما نجحت الإدارة في التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.