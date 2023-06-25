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كانتي وإسماعيل بن ناصر يؤديان فريضة الحج

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
كانتي وإسماعيل بن ناصر يؤديان فريضة الحج
المواطن - فريق التحرير

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حرص الفرنسي نجولو كانتي المنتقل حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على أداء فريضة الحج هذا العام، بصبحة نجم فريق ميلان، الجزائري إسماعيل بن ناصر.

كانتي وبن ناصر في الحج

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا وفيديو يظهر كانتي وإسماعيل بن ناصر مع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ سعد الشثري، بحضور عضو شرف نادي الاتحاد، محمد طلعت اللامي.

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كانتي وإسماعيل بن ناصر
النجم الفرنسي وبن ناصر

وتحدث الشيخ سعد الشثري لنجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، كانتي، قائلًا: “شكرًا على الزيارة والحمد لله الذي يسر لنا قدومك، وأسأل الله أن يتقبل منك، وإن شاء الله تخلص نيتك لله”.

كما ظهر إسماعيل بن ناصر، وهو مستند على عكازين، حيث خضع لجراحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان ضد إنتر في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

كانتي
النجم الفرنسي

الاستعداد للمشاركة مع الاتحاد

وكان النجم الفرنسي قد وقع مؤخرًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حتى عام 2026، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي، في ثاني صفقات العميد بعد ضم مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما.

كانتي
النجم الفرنسي – المصدر @ittihad

ومن المقرر أن ينضم كانتي لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد فراغه من أداء فريضة الحج، حيث ستبدأ استعدادات العميد بالكشوفات الطبية، قبل خوض معسكرًا في الطائف، استعدادًا للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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