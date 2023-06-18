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اقتربت الصفقة من الحسم رسميًا

كانتي يجتاز الاختبار الطبي الثاني مع الاتحاد قبل التوقيع

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١١ مساءً
كانتي يجتاز الاختبار الطبي الثاني مع الاتحاد قبل التوقيع
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر جماهير نادي الاتحاد، الإعلان الرسمي عن إتمام إجراءات انتقال النجم الفرنسي نجولو كانتي إلى صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الاتحاد يستعد للإعلان عن صفقة كانتي

وينتهي عقد الفرنسي كانتي صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بنهاية الشهر المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن التجديد حتى الآن، ليتلقى أكثر من عرض.

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كانتي
نجم تشيلسي – المصدر @FabrizioRomano

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نجولو كانتي اجتاز الجزء الثاني والأخير من الفحوصات الطبية مع الاتحاد بالأمس.

وأشار فابريزيو رومانو، إلى أن نادي الاتحاد سيعلن عن صفقة كانتي خلال الساعات المقبلة، بعد أسبوعين من المفاوضات، وذلك بعد تغيير بعض الشروط، حيث سيكون العقد أطول من المتوقع.

كانتي
نجم تشيلسي – المصدر thesun

ثاني الصفقات بعد بنزيما

وفي حالة إتمام التعاقد مع نجم تشيلسي، سيكون ثاني صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث نجحت الإدارة في ضم مهاجم ريال مدريد، الإسباني كريم بنزيما في صفقة انتقال حر.

وتسعى الإدارة الاتحادية في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية هذا الصيف، لمواصلة المنافسة على البطولات بعد حصد لقبي كأس السوبر السعودي ودوري روشن السعودي، بجانب المشاركة في كأس العالم للأندية.

كريم بنزيما
بنزيما بالكرة الذهبية – المصدر @ittihad

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