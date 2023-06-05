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بعد نهاية عقده مع تشيلسي

كانتي يوافق على عرض الاتحاد

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٨ مساءً
كانتي يوافق على عرض الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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اقتربت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، من حسم صفقة النجم الفرنسي نجولو كانتي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي.

كانتي يقترب من الاتحاد

وينتهي عقد نجولو كانتي صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بنهاية الشهر المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن التجديد حتى الآن، ليتلقى أكثر من عرض؛ أبرزهم من الاتحاد.

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كانتي وبنزيما
النجم الفرنسي وبنزيما – المصدر sportslens

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، أن الاتحاد أنهى صفقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ووقع العقد معه بعد آخر مباراة له مع ريال مدريد، ويقترب من حسم صفقة كانتي.

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هناك اجتماعًا حاسمًا في الساعات القادمة مع كانتي، حيث اقتنع اللاعب الفرنسي بقبول العرض، وتبدو الفرصة كبيرة لإنهاء الصفقة قريبًا.

 

كانتي
تصميم للفرنسي بقميص الاتحاد – المصدر @RudyGaletti

رحيل بنزيما

وتؤكد التقارير أن الفرنسي كريم بنزيما سينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وذلك بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني، عقب مسيرة دامت لـ14 عامًا، وشهدت تتويجه بأكثر من 20 بطولة.

ومن المقرر أن يودع كريم بنزيما جماهير ريال مدريد خلال مؤتمر صحافي، يوم غد الثلاثاء، وتُشير التقارير إلى سفره للسعودية بعد ذلك، والتوقيع رسميًا وتقديمه لجماهير نادي الاتحاد.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @FabrizioRomano

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