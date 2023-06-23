Icon

كايسيد ورئيس البرلمان البرتغالي يؤكدان: حرية الدين جوهر الإنسانية Icon روبن نيفيز أول صفقة لـ الهلال رسميًّا في الميركاتو الصيفي Icon وزارة الدفاع تكمل استعداداتها وجاهزيتها لخدمة الحجاج Icon الأهلي المصري في ورطة بسبب عمرو السولية Icon لقاء ودي يجمع ولي العهد والسيسي في فرنسا Icon أمريكية تعيش قصة مأساوية بعد ساعة واحدة من زفافها Icon جهود المرور لمنع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة Icon انخفاض نسبة الأدوية المخالفة 50% خلال موسم الحج Icon الإطاحة بـ 9 أشخاص لترويجهم 149 كيلو قات بالدائر Icon الشرطة الأمريكية تضع الأصفاد في يد طفلة عمرها 10 سنوات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
العالم
حصاد اليوم
وفد برلماني يزور مركز الملك عبدالله العالمي للحوار

كايسيد ورئيس البرلمان البرتغالي يؤكدان: حرية الدين جوهر الإنسانية

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٥ مساءً
كايسيد ورئيس البرلمان البرتغالي يؤكدان: حرية الدين جوهر الإنسانية
المواطن - فريق التحرير

استقبل اليوم، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات “كايسيد” الدكتور زهير الحارثي، رئيس البرلمان البرتغالي السيد أوغستو سانتوس سيلفا والوفد البرلماني المرافق له.

يوم الحرية الدينية

وتأتي هذه الزيارة، ضمن جدول احتفالات رئيس البرلمان البرتغالي ووفده المرفق بيوم الحرية الدينية، إذ ركزت المناقشات التي جرت بين الدكتور الحارثي، وأعضاء البرلمان البرتغالي من الأحزاب الدينية حول التزام “كايسيد” المستمر بدعم قضايا حرية الدين واحترام الضمير الشخصي للأفراد في جميع أنحاء العالم.

قد يهمّك أيضاً
نيمار يُعلق على احتمالية تدريب أنشيلوتي للبرازيل

نيمار يُعلق على احتمالية تدريب أنشيلوتي للبرازيل

وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

وأكد الدكتور الحارثي في لقاء اليوم مع الوفد البرلماني البرتغالي على إيمان “كايسيد” بمفهوم حرية الدين والمعتقد كقيمة أساسية ومحور أنشطتها وبرامجها.

شراكة وتعاون

وقال: “نحن في (كايسيد) نعبر عن تقديرنا لسيادة رئيس البرلمان البرتغالي على هذه الزيارة القيمة ونتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع الحكومة البرتغالية في مجال تعزيز حرية الدين والتفاهم العالمي”.

وشدد الأمين العام لـ “كايسيد”، على أن هذه الشراكة تهدف إلى خلق مجتمع أكثر تسامحًا وتعايشًا بين الثقافات والأديان، حيث يتمتع الجميع بحرية الاعتقاد والتعبير بمختلف أشكالها، مؤكدًا على الاستعداد لبذل كل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الرؤية المشتركة لحرية الدين والتعايش السلمي.

وأضاف: “إن فكرة حرية الدين لا تقتصر فقط على حرية ممارسة العبادة والطقوس، بل تعتبر جوهرًا للإنسانية”.

جهود كايسيد

في المقابل، أشاد رئيس البرلمان البرتغالي بدور “كايسيد” وجهودها المستمرة على مدى عقد من الزمن في تعزيز مفهوم وبناء الحرية الدينية، وخاصة المنصة الرائدة التي أطلقها المركز في عام 2015 لحماية حرية الدين في أوروبا، معبرًا عن الثقة التي يوليها البرتغال وحكومتها للمركز، وتأكيدًا على دوره الفاعل والمؤثر في حماية الحقوق الشخصية في الاعتقاد والدين.

واختتم اللقاء، بتسجيل الوفد البرلماني البرتغالي قناعتهم التامة بالدور الإيجابي والأنشطة والبرامج التي يقدمها مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، في تعزيز روح التسامح وبناء الجسور مع الآخر، ومواجهة خطابات الكراهية في عصرنا الحالي.

 

 

 

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم