كايل ووكر يُفاضل بين شيفيلد ودوري روشن

يبدو أن النجم كايل ووكر، قد يُغادر صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تلقيه أكثر من عرض مؤخرًا.

عروض أمام كايل ووكر

وأشارت شبكة Talk Sport، اليوم الخميس، إلى أن الإنجليزي كايل ووكر، يُفاضل الآن بين عودته إلى ناديه السابق، شيفيلد يونايتد، أو الانتقال إلى دوري روشن السعودي.

ولفتت شبكة Talk Sport، إلى أن كايل ووكر، مطلوب في السعودية، دون الكشف عن اسم النادي المهتم بالتعاقد مع الظهير الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

ويتبقى عام واحد في عقد النجم الإنجليزي صاحب الـ33 عامًا، ويفكر في مستقبله بعدما دوره تراجع قليلًا مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا في موسم الثلاثية التاريخية.

وكان كايل ووكر قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عام 2017، قادمًا من توتنهام، وكان عمره آنذاك 27 عامًا، في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني.

صفقات مرتقبة

ولا يُعد ووكر الاسم العالمي الوحيد الذي ارتبط بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي، حيث نجح الاتحاد في التعاقد مع نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

وارتبط اسم النادي الأهلي بأكثر من صفقة، وفي مقدمتها؛ نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، كما دخل نادي الهلال في مفاوضات مع نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار.