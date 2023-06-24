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خلال فترة الانتقالات الصيفية

كاي هافرتز يقترب من الانضمام إلى آرسنال

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
كاي هافرتز يقترب من الانضمام إلى آرسنال
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب الألماني كاي هافرتز أصبح قريبًا من الانضمام لنادي آرسنال الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” أن النجم الألماني سيرحل عن تشيلسي وينضم إلى آرسنال مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

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ريال مدريد اهتم بضم هافرتز

وفي وقت سابق كان ريال مدريد اهتم بالتعاقد مع اللاعب الألماني لتعويض رحيل الإسباني ماركو أسينسيو.

تشيلسي ضد وست هام

وكان هافرتز صاحب الـ23 سنة انضم إلى صفوف فريق البلوز في عام 2020 قادمًا من نادي باير ليفركوزن الألماني.

يذكر أن اللاعب الألماني فاز بعدة ألقاب مع البلوز وهي “دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية”، كما شارك مع المنتخب الألماني في مونديال قطر 2022، حيث ودع منتخب الماكينات البطولة من مرحلة دور المجموعات.

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