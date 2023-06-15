كبيرنا عزيز حملة توعوية لعدم الإساءة لكبار السن

أطلق مجلس شؤون الأسرة حملة توعوية بعنوان “كبيرنا عزيز”، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بشأن عدم إساءة معاملة كبار السن.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بشأن قيم احترام كبار السن في المجتمع، وتحسين النظرة الإيجابية تجاه المرحلة العمرية التي يمرون بها، وتزويد الأسرة ومقدمي الرعاية وكبير السن بسُبل بناء نمط حياة نشِط وإيجابي.

ويغطي نطاق الحملة مختلف وسائل الإعلام التقليدي والرقمي، متضمنًا نشر مسلسل كرتوني يخاطب الأجيال القادمة بكيفية التعامل الأمثل مع كبير السن، إلى جانب فيلم توعوي، ومحتوى تثقيفي وتوعوي وتفاعلي متنوع على مدار الأسبوعين المقبلين، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

منصة إلكترونية

وبهذه المناسبة، أعلن المجلس عن إطلاق منصة إلكترونية تحت مسمى” كبيرنا عزيز” لتكون مرجعًا دائمًا يمكن الاعتماد عليه والاستفادة منه، بالإضافة إلى إتاحة خاصية التواصل المباشرة مع الجمهور عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل على مدار 24 ساعة، ويمكن الوصول إليه من خلال (هنا).

حملة وطنية

وأفادت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة آل خليل بأن حملة “كبيرنا عزيز” تعد ثاني حملات الاستراتيجية الوطنية للأسرة التي يطلقها المجلس بهدف تمكين كافة أفراد الأسرة وتعزيز أدوارهم في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية السعودية 2030.

كما أوضحت أن هذه الحملة تأتي تقديرًا لمكانة كبار السن ودورهم الريادي في نهضة السعودية الغالية.

الجدير بالذكر أنه قد تمّ إعداد حقيبة تدريبية تحت عنوان ” تعزيز واحترام إيجابية كبار السن” جرى تعميمها على عددٍ من مناطق المملكة، يقدمها خبراء ومتخصصون في شؤون كبار السن للأسر ومقدمي الرعاية، بهدف المساهمة في تعميق العلاقات الاجتماعية لكبير السن، ودعم دوره الحيوي في المجتمع.