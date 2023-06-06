Icon

هيئة المحامين تحيل عددًا من منتحلي المهنة إلى النيابة Icon العروض الأوروبية تُهدد انتقال ويلفريد زاها للنصر Icon مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار Icon إحباط تهريب أطنان من القات والحشيش والأقراص الممنوعة في 3 مناطق Icon طائرة كريم بنزيما في طريقها إلى السعودية Icon هبوط جديد لـ الليرة التركية أمام الدولار Icon عرض خيالي من إنتر ميامي لإبعاد ميسي عن الهلال Icon أولمبياد البرمجة يواصل استقبال طلبات الالتحاق بمسابقة المتوسطة والثانوية Icon الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم Icon صالح القرني بعد صفقة بنزيما: يا خصم الإتي جاتك الهزيمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
باعتبارها شريكًا مهمًّا اقتصاديًّا وأمنيًّا لواشنطن

كبير الجمهوريين يدعو إدارة بايدن لتعاون أكبر مع السعودية

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ مساءً
كبير الجمهوريين يدعو إدارة بايدن لتعاون أكبر مع السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعا جيم ريتش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن إلى تعزيز العلاقات مع السعودية باعتبارها شريكًا مهمًّا اقتصاديًّا وأمنيًّا لواشنطن، تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للرياض اليوم الثلاثاء.

شريك اقتصادي مهم

وقال ريتش، في تغريدة له عبر تويتر: “على مدى 80 عامًا، كانت المملكة العربية السعودية شريكًا مهمًّا في دعم المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة”.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الإيطالي

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الإيطالي

وأضاف: “لقد تأخرت إدارة بايدن في تعزيز التعاون مع السعودية”.

أجندة توافق

من جهته، قال المسؤول الأمريكي الرفيع في الخارجية والمكلّف شؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بنعيم في تصريح صحفي نشرته بلومبرج: “نركّز على أجندة متوافق عليها والقدر الكبير من العمل الذي يمكن لبلدينا إنجازه معًا”.

وأشار بنعيم إلى أن هذا العمل يتضمن “إنهاء الحرب في اليمن، حيث ساعد الدعم الأمريكي السعودي لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تسهيل وزيادة وصول المساعدات الإنسانية”، إضافة إلى مسألة “دعم السعودية لأوكرانيا، والذي تضمن 410 ملايين دولار كمساعدات وزيارات ثنائية رفيعة المستوى من قادة كلا البلدين”.

التعاون الدفاعي

وأوضح أن “لدينا أيضًا مجالات تعاون جديدة مثل التكنولوجيا والاتصالات، بما في ذلك الشبكة المفتوحة للراديو Open RAN، وتعاوننا المتطور في تقنيات 5G/6G، والتعاون في مجال الطاقة الخضراء، والفضاء”.

وذكر بنعيم أن “التعاون الدفاعي بين البلدين لا يزال قويًّا”، معتبرًا أن العلاقة الأمنية مع المملكة العربية السعودية حجر الأساس لنهجنا في الدفاع والأمن الإقليميين وحماية أكثر من 80 ألف مواطن أمريكي يعيشون ويعملون في السعودية.

زيارة بلينكن للرياض

وتأتي زيارة بلينكن بعد أسابيع من زيارة أجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى السعودية، وبعد نحو عام على زيارة أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن في صيف عام 2022.

وكان منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال في تصريحات صحفية، الجمعة الماضية: إن “لدينا مؤخرًا خلافات في الرأي مع السعودية. وهذا لا يعني أنه لن تكون هناك بعض الخلافات في المستقبل، لكنها شراكة إستراتيجية مهمة”.

ولا يخفي المسؤولون الأمريكيون رغبتهم في التقارب مع المملكة رغم التباينات الكثيرة، لاسيما أن الرياض تؤدي دورًا أساسيًّا في المنطقة، بحسب وكالة “فرانس برس”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة
السعودية اليوم

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة

السعودية اليوم
الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير
السعودية اليوم

الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير

السعودية اليوم
ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات في عسير
أخبار أمنية

ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات...

أخبار أمنية
تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب الأوكرانية
العالم

تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب...

العالم
توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج زيادة المهارات والتدريب
السعودية اليوم

توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج...

السعودية اليوم
البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل دوري روشن
آخر الاخبار

البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير

وظائف
الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في المنطقة
السعودية اليوم

الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في...

السعودية اليوم