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ستواجه الفائز من مباراة إيطاليا وإسبانيا

كرواتيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية برباعية في هولندا

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
كرواتيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية برباعية في هولندا
المواطن - فريق التحرير

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صعد منتخب كرواتيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد فوز عريض على مضيفه المنتخب الهولندي برباعية مقابل هدفين، وذلك في مباراة دور نصف النهائي بين المنتخبين.

البداية كانت بافتتاح المنتخب الهولندي للتسجيل في الدقيقة الـ34 عبر اللاعب دونيايل مالين ثم نجح المنتخب الكرواتي في إحراز الهدف الأول له عبر اللاعب أندريج كراماريتش في الدقيقة الـ55 من ركلة جزاء.

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وفي الدقيقة الـ74 تمكن اللاعب ماريو بازاليتش من إحراز الهدف الثاني للفريق الكرواتي، ثم تعادل نوا لانج في الدقيقة الـ90.

دوري الأمم الأوروبية

ولجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين، حيث عاد منتخب كرواتيا وسجل الهدف الثالث عبر اللاعب برونو بيتكوفيتش في الدقيقة الـ98 من عمر الشوط الإضافي الأول.

كرواتيا ضد هولندا - دوري الأمم الأوروبية

وفي الشوط الإضافي والثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ115، نجح النجم لوكا مودريتش في إحراز الهدف الرابع للمنتخب الكرواتي من ركلة جزاء.

وتأهل منتخب كرواتيا لنهائي دوري الأمم الأوروبية، حيث سيواجه الفائز من مباراة منتخبي إسبانيا وإيطاليا في النهائي يوم الأحد المقبل.

كرواتيا ضد هولندا - دوري الأمم الأوروبية

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