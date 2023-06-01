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كريستيانو رونالدو: تمنيت التتويج ببطولة مع النصر بموسمي الأول

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
كريستيانو رونالدو: تمنيت التتويج ببطولة مع النصر بموسمي الأول
المواطن - فريق التحرير

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أطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر تقييمه بشأن موسم 2022/2023 مع أصفر الرياض، وذلك بعد خروج النصر بدون أي ألقاب.

وتحدث رونالدو في تصريحات إعلامية لـ قناة ” الإخبارية” قائلًا: ” توقعاتي كانت مختلفة بعض الشيء في أول موسم لي مع الفريق، توقعت الفوز بأحد الألقاب هذا العام”.

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رد فعل رونالدو

وأضاف رونالدو: “في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما نريد ولكي تتحقق يجب أن يكون هناك مثابرة واستمرارية حتى يتحقق الأفضل، وفي آخر 5 أشهر أو 6 أشهر أرى أن الفريق تحسن كثيرًا وكذلك الأمر بالنسبة للدوري، جميع الفرق تحسنت بالإضافة للنصر”.

وتابع رونالدو: “إذا تحلى اللاعبون بالإيمان فكل شيء من الممكن أن يتحقق”.

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