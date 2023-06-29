كريستيانو رونالدو يثير غضب جماهير بوتافوجو تفاصيل صفقة إدوارد ميندي المالية هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد 200 سرير في مستشفى الطوارئ بـ منى لخدمة الحجاج السعودية تدين إقدام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي إلى أهلي جدة لقطات لانتشال بقايا حطام الغواصة تيتان من قاع المحيط لليابسة الوسائد تفوق مقعد المرحاض قذارة مقتل شخص ترجل من سيارة قرب مبنى القنصلية الأمريكية بجدة بسلاح ناري في يده نجم ريال مدريد على رادار ليفربول
كشفت تقارير أن جماهير بوتافوجو البرازيلي هاجمت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك بسبب إصراره على التعاقد مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق البرازيلي لتدريب النصر في الموسم المقبل.
وقيل إن أحد مشجعي نادي بوتافوجو أرسل رسالة فيها كلمات غاضبة ضد رونالدو إلى موقع الرسائل في حساب ” الإنستجرام ” لدى اللاعب البرتغالي وذلك بسبب إصرار رونالدو على الإتيان بـ لويس كاسترو لتدريب النصر.
ويتولى لويس كاسترو صاحب الـ 61 عامًا تدريب نادي بوتافوجو منذ عام 2022.
وسبق للمدرب البرتغالي تدريب أندية بورتو البرتغالي وريو آفي البرتغالي وفيتوريا غيماريش وشاختار دونيتسك الأوكراني ونادي الدحيل القطري.
وفاز كاسترو مع نادي شاختار دونيتسك بلقب الدوري الأوكراني موسم 2019/ 2020، كما فاز بلقب كأس أمير قطر مع نادي الدحيل في العام الماضي.