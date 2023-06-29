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بسبب رغبته في التعاقد مع المدرب لويس كاسترو

كريستيانو رونالدو يثير غضب جماهير بوتافوجو

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
كريستيانو رونالدو يثير غضب جماهير بوتافوجو
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير أن جماهير بوتافوجو البرازيلي هاجمت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك بسبب إصراره على التعاقد مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق البرازيلي لتدريب النصر في الموسم المقبل.

رسالة قوية ضد كريستيانو رونالدو

وقيل إن أحد مشجعي نادي بوتافوجو أرسل رسالة فيها كلمات غاضبة ضد رونالدو إلى موقع الرسائل في حساب ” الإنستجرام ” لدى اللاعب البرتغالي وذلك بسبب إصرار رونالدو على الإتيان بـ لويس كاسترو لتدريب النصر.

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لويس كاسترو - الهلال

ويتولى لويس كاسترو صاحب الـ 61 عامًا تدريب نادي بوتافوجو منذ عام 2022.

وسبق للمدرب البرتغالي تدريب أندية بورتو البرتغالي وريو آفي البرتغالي وفيتوريا غيماريش وشاختار دونيتسك الأوكراني ونادي الدحيل القطري.

وفاز كاسترو مع نادي شاختار دونيتسك بلقب الدوري الأوكراني موسم 2019/ 2020، كما فاز بلقب كأس أمير قطر مع نادي الدحيل في العام الماضي.

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