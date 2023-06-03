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أثناء تواجده في سنغافورة

كريستيانو رونالدو يستعرض مهاراته في البادل

السبت ٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
كريستيانو رونالدو يستعرض مهاراته في البادل
المواطن - فريق التحرير

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استعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر مهاراته في لعبة البادل وهي لعبة تُشبه رياضة كرة التنس أثناء تواجده حاليًا في سنغافورة.

وشاهد مهارات رونالدو في اللعبة أكثر من 1000 متطوع من الشباب والكبار الذين تواجدوا وقاموا بتحية رونالدو.

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تعليق كريستيانو رونالدو

وعلق رونالدو قائلًا: ” أحب أن أقوم بما أحبه وأتقن فعله، شغفي هو كرة القدم أحبها وأمارسها منذ سنوات وأنا أستمتع كثيرًا باللعب”.

وتابع رونالدو: “الحافز لدي هو إسعاد نفسي وإسعاد الناس وإسعاد جميع الأطفال، هذا هو هدفي”.

وكان رونالدو انضم إلى نادي النصر في يناير الماضي قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كصفقة انتقال حر.

ولم ينجح رونالدو في التتويج بأي بطولة مع النصر في موسمه الأول حيث خسر لقب دوري روشن ولقب كأس السوبر السعودي ولقب كأس الملك.

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