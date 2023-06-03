كريستيانو رونالدو يستعرض مهاراته في البادل

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استعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر مهاراته في لعبة البادل وهي لعبة تُشبه رياضة كرة التنس أثناء تواجده حاليًا في سنغافورة.
وشاهد مهارات رونالدو في اللعبة أكثر من 1000 متطوع من الشباب والكبار الذين تواجدوا وقاموا بتحية رونالدو.
وعلق رونالدو قائلًا: ” أحب أن أقوم بما أحبه وأتقن فعله، شغفي هو كرة القدم أحبها وأمارسها منذ سنوات وأنا أستمتع كثيرًا باللعب”.
وتابع رونالدو: “الحافز لدي هو إسعاد نفسي وإسعاد الناس وإسعاد جميع الأطفال، هذا هو هدفي”.
وكان رونالدو انضم إلى نادي النصر في يناير الماضي قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كصفقة انتقال حر.
ولم ينجح رونالدو في التتويج بأي بطولة مع النصر في موسمه الأول حيث خسر لقب دوري روشن ولقب كأس السوبر السعودي ولقب كأس الملك.