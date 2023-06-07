كريستيانو رونالدو يُطلق مشروع ursu الجديد للمياه

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر تفاصيل مشروعه الجديد Ursu المخصص لإنتاج زجاجات المياه المعدنية بطريقة صحية.

وقال اللاعب البرتغالي عبر حسابه في ” الإنستجرام” : ” اليوم أنا أحقق واحدًا من أفضل أحلامي التي كنت أحلم بها طوال حياتي، كوني أن أقدم لك مشروبًا صحيًا يناسب حياتك، هذا المشروب سيكون مميزًا لك وسيلعب دورًا مهمًا في حياتك”.

كريستيانو رونالدو يتحدث عن المنتج

وأضاف: “هذا المشروب Ursu لعب دورًا مهمًا في حياتي وجعل جسمي أفضل”.

ومن المعروف عن اللاعب البرتغالي أنه رجل أعمال ناجح خارج مجال كرة القدم، حيث يملك مجموعة من الفنادق التي تحمل اسمه بالإضافة لماركات تحمل اسمه في أمور أخرى تجارية.