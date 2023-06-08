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كريم بنزيما: اخترت الاتحاد لقيمته الكبيرة

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ مساءً
كريم بنزيما: اخترت الاتحاد لقيمته الكبيرة
المواطن - فريق التحرير

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كشف اللاعب الفرنسي كريم بنزيما عن أسباب انضمامه لنادي الاتحاد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًّا في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وقال اللاعب الفرنسي في المؤتمر الصحفي: “اخترت تمثيل العميد لقيمته الكبيرة، وعائلتي سعدت بالقدوم إلى السعودية ويرون أنه كان القرار الأفضل لي”.

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وتابع بنزيما: “سبق لي أن جئت إلى المملكة لتأدية العمرة، ومتحمس جدًّا لرؤية جماهير الاتحاد في الفترة المقبلة”.

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