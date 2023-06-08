كريم بنزيما: اخترت الاتحاد لقيمته الكبيرة

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كشف اللاعب الفرنسي كريم بنزيما عن أسباب انضمامه لنادي الاتحاد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًّا في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
وقال اللاعب الفرنسي في المؤتمر الصحفي: “اخترت تمثيل العميد لقيمته الكبيرة، وعائلتي سعدت بالقدوم إلى السعودية ويرون أنه كان القرار الأفضل لي”.
وتابع بنزيما: “سبق لي أن جئت إلى المملكة لتأدية العمرة، ومتحمس جدًّا لرؤية جماهير الاتحاد في الفترة المقبلة”.
فيديو | كريم بنزيما: متحمس جدا لرؤية جماهير #الاتحاد #بنزيما_اتحادي #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/UkMYJV9Fsr
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) June 8, 2023
فيديو | لاعب #الاتحاد كريم بنزيما: عائلتي سعيدة بقرار قدومي للمملكة وسبق لي وأن أتيت لتأدية العمرة #بنزيما_اتحادي#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/yagBOzTsHG
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) June 8, 2023
فيديو | لاعب #الاتحاد كريم بنزيما: اخترت تمثيل نادي #الاتحاد لقيمته الكبيرة #بنزيما_اتحادي#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/Z30Hph5lid
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) June 8, 2023