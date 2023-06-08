كريم بنزيما: اخترت الاتحاد لقيمته الكبيرة

كشف اللاعب الفرنسي كريم بنزيما عن أسباب انضمامه لنادي الاتحاد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًّا في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وقال اللاعب الفرنسي في المؤتمر الصحفي: “اخترت تمثيل العميد لقيمته الكبيرة، وعائلتي سعدت بالقدوم إلى السعودية ويرون أنه كان القرار الأفضل لي”.

وتابع بنزيما: “سبق لي أن جئت إلى المملكة لتأدية العمرة، ومتحمس جدًّا لرؤية جماهير الاتحاد في الفترة المقبلة”.