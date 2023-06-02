كريم بنزيما سيستمر مع الريال حتى 2024

تُسيطر حالة من الجدل على مستقبل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الموسم الجديد، حيث ينتهي تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هذا الموسم.

كريم بنزيما مستمر

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الجمعة، أن كريم بنزيما قرر الاستمرار مع ريال مدريد حتى نهاية موسم 2024، الأمر الذي غير خطة الإدارة للبحث عن بديله، حيث إنها ستسعى لتدعيم الهجوم هذا الصيف دون إلحاح.

وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد لم تكن تبحث عن بديل لكريم بنزيما قبل 4 أشهر، بعد اتفاقهم على التجديد لمدة موسم آخر، إلا أن تراجع مستواه بعد ذلك ومعاناة الفريق، جعلت المهاجم الفرنسي يُفكر في عرض الاتحاد.

ولفتت “ماركا”، إلى أن العرض المقدم لبنزيما من دوري روشن السعودي ليس مرفوضًا، ولكنه مؤجل، وشددت على أنه في حالة رغبة الاتحاد بالتعاقد معه بعد عام، سيستطيع حسم الصفقة.

ماركا تكشف خطة الريال

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد استبعدت السيناريو الذي اضطرت للتعامل معه في الأسابيع الأخيرة، برحيل المهاجم الأسطوري كريم بنزيما، وقررت بالإجماع التفكير فيما إذا كانوا سيوقعون مع مهاجم ينافسه أو بديل.

وفي ختام تقرير صحيفة “ماركا”، أكدت أن الإدارة قررت الانتظار إلى يناير 2024، واتخاذ قرارها بشأن محاولة التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، والحصول على توقيعه.