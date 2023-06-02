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رغم أنباء اقترابه من الاتحاد

كريم بنزيما سيستمر مع الريال حتى 2024

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
كريم بنزيما سيستمر مع الريال حتى 2024
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الجدل على مستقبل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الموسم الجديد، حيث ينتهي تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هذا الموسم.

كريم بنزيما مستمر

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الجمعة، أن كريم بنزيما قرر الاستمرار مع ريال مدريد حتى نهاية موسم 2024، الأمر الذي غير خطة الإدارة للبحث عن بديله، حيث إنها ستسعى لتدعيم الهجوم هذا الصيف دون إلحاح.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر marca

وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد لم تكن تبحث عن بديل لكريم بنزيما قبل 4 أشهر، بعد اتفاقهم على التجديد لمدة موسم آخر، إلا أن تراجع مستواه بعد ذلك ومعاناة الفريق، جعلت المهاجم الفرنسي يُفكر في عرض الاتحاد.

ولفتت “ماركا”، إلى أن العرض المقدم لبنزيما من دوري روشن السعودي ليس مرفوضًا، ولكنه مؤجل، وشددت على أنه في حالة رغبة الاتحاد بالتعاقد معه بعد عام، سيستطيع حسم الصفقة.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @FabrizioRomano

ماركا تكشف خطة الريال

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد استبعدت السيناريو الذي اضطرت للتعامل معه في الأسابيع الأخيرة، برحيل المهاجم الأسطوري كريم بنزيما، وقررت بالإجماع التفكير فيما إذا كانوا سيوقعون مع مهاجم ينافسه أو بديل.

وفي ختام تقرير صحيفة “ماركا”، أكدت أن الإدارة قررت الانتظار إلى يناير 2024، واتخاذ قرارها بشأن محاولة التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، والحصول على توقيعه.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_arab

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