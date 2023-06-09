كريم بنزيما عن حفل تقديمه: ليلة لن أنساها

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أعرب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن سعادته باستقبال جماهير الاتحاد له، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.
ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد؛ ومسيرة دامت لمدة 14 عامًا، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.
ونشر كريم بنزيما عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من حفل تقديمه للجماهير، وعلق قائلًا: “أشكرك يا جدة من أعماق قلبي.. كانت ليلة خاصة جدًا.. لن أنساها أبدًا”.
وأُقيم بالأمس حفل تقديم كريم بنزيما لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وسط حضور جماهيري تجاوز الـ60 ألفًا.
ودخل بنزيما صاحب الـ35 عامًا، إلى ملعب الجوهرة المشعة وسط تشجيع كبير من الجماهير، كما قدم الكرة الذهبية التي حصل عليها من مجلة فرانس فوتبول، لأفضل لاعب في العالم 2022.
وكان كريم بنزيما قد أعرب عن تمنياته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لاحتلال مكانة أعلى، والمساهمة في التتويج بمزيد من الانتصارات والبطولات، كما أشاد بالجماهير التي تمنح اللاعبين الشغف والحافز لتقديم الأفضل.