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بعد انضمامه إلى صفوف الاتحاد

كريم بنزيما عن حفل تقديمه: ليلة لن أنساها

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
كريم بنزيما عن حفل تقديمه: ليلة لن أنساها
المواطن - فريق التحرير

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أعرب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن سعادته باستقبال جماهير الاتحاد له، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

كريم بنزيما يشكر الجماهير

ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد؛ ومسيرة دامت لمدة 14 عامًا، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

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بنزيما يصل جدة تمهيدًا للانضمام إلى الاتحاد

بنزيما يصل جدة تمهيدًا للانضمام إلى الاتحاد

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

ونشر كريم بنزيما عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من حفل تقديمه للجماهير، وعلق قائلًا: “أشكرك يا جدة من أعماق قلبي.. كانت ليلة خاصة جدًا.. لن أنساها أبدًا”.

وأُقيم بالأمس حفل تقديم كريم بنزيما لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وسط حضور جماهيري تجاوز الـ60 ألفًا.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

ودخل بنزيما صاحب الـ35 عامًا، إلى ملعب الجوهرة المشعة وسط تشجيع كبير من الجماهير، كما قدم الكرة الذهبية التي حصل عليها من مجلة فرانس فوتبول، لأفضل لاعب في العالم 2022.

كريم بنزيما
بنزيما بالكرة الذهبية – المصدر @ittihad

التتويج بالألقاب

وكان كريم بنزيما قد أعرب عن تمنياته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لاحتلال مكانة أعلى، والمساهمة في التتويج بمزيد من الانتصارات والبطولات، كما أشاد بالجماهير التي تمنح اللاعبين الشغف والحافز لتقديم الأفضل.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

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