Icon

أبل تكشف عن MacBook Air بسعر 1299 دولارًا Icon خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا Icon تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات Icon هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد رحيله عن الريال

كريم بنزيما في طريقه للاتحاد

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
كريم بنزيما في طريقه للاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اقترب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد رحيله رسميًا عن ريال مدريد الإسباني.

الرحيل عن ريال مدريد

وأصدر النادي بيانًا رسميًا، قبل قليل، جاء فيه: “اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيما على إنهاء الفترة الرائعة التي لا تنسى مع نادينا.. يريد المرينغي أن يظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه أحد أعظم أساطيرنا”.

قد يهمّك أيضاً
ريما بنت بندر: كلي فخر وأنا أشاهد عودة ريانة والقرني

ريما بنت بندر: كلي فخر وأنا أشاهد عودة ريانة والقرني

الأمن العام يعلن عن وظائف عسكرية للكادر النسائي برتبة جندي

الأمن العام يعلن عن وظائف عسكرية للكادر النسائي برتبة جندي

وتابع: “ريال مدريد هو منزله، وسيظل دائمًا، ونتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته، وسيتم إقامة حفل وداع له بحضور رئيس النادي فلورينتينو بيريز، عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت مدريد، يوم الثلاثاء المقبل”.

كريم بنزيما
بنزيما

كريم بنزيما يقترب من الاتحاد

وأصبح كريم بنزيما قريبًا من التوقيع للاتحاد، حيث دخلت الإدارة برئاسة أنمار الحائلي في مفاوضات معه خلال الفترة الماضية، وتقدمت بعرض رسمي للانضمام إلى صفوفه لمدة موسمين مقابل 100 مليون يورو في العام الواحد.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

وتُشير التوقعات إلى حضور كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، لجدة خلال الأسبوع الجاري، من أجل توقيع عقود انتقاله رسميًا، وتقديمه للجماهير، وبدء الاستعداد مع الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد.

كما أكدت شبكة “ريليفو”، أن بنزيما تلقى العرض الاتحادي منذ 6 أشهر تقريبًا، خلال تواجده في السعودية للمشاركة مع ريال مدريد في كأس السوبر السعودي، وكان يُفكر جيدًا قبل اتخاذ قراره بالرحيل.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر skysports

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم