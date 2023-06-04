كريم بنزيما في طريقه للاتحاد

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اقترب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد رحيله رسميًا عن ريال مدريد الإسباني.
وأصدر النادي بيانًا رسميًا، قبل قليل، جاء فيه: “اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيما على إنهاء الفترة الرائعة التي لا تنسى مع نادينا.. يريد المرينغي أن يظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه أحد أعظم أساطيرنا”.
وتابع: “ريال مدريد هو منزله، وسيظل دائمًا، ونتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته، وسيتم إقامة حفل وداع له بحضور رئيس النادي فلورينتينو بيريز، عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت مدريد، يوم الثلاثاء المقبل”.
وأصبح كريم بنزيما قريبًا من التوقيع للاتحاد، حيث دخلت الإدارة برئاسة أنمار الحائلي في مفاوضات معه خلال الفترة الماضية، وتقدمت بعرض رسمي للانضمام إلى صفوفه لمدة موسمين مقابل 100 مليون يورو في العام الواحد.
وتُشير التوقعات إلى حضور كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، لجدة خلال الأسبوع الجاري، من أجل توقيع عقود انتقاله رسميًا، وتقديمه للجماهير، وبدء الاستعداد مع الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد.
كما أكدت شبكة “ريليفو”، أن بنزيما تلقى العرض الاتحادي منذ 6 أشهر تقريبًا، خلال تواجده في السعودية للمشاركة مع ريال مدريد في كأس السوبر السعودي، وكان يُفكر جيدًا قبل اتخاذ قراره بالرحيل.