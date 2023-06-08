كريم بنزيما : لا أستطيع الانتظار لإحراز الأهداف بقميص الاتحاد

قال الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد الجديد: إنه لا يستطيع الانتظار من أجل إحراز أولى الأهداف بقميص نادي الاتحاد.

وتحدث اللاعب الفرنسي في حفل تقديمه للجماهير في ملعب الجوهرة المشعة قائلًا: “لا أستطيع الانتظار حتى أعود مجددًا لتسجيل الأهداف، إن شاء الله سأعمل جاهدًا لكي أحقق ما تتمناه هذه الجماهير”.

وكان اللاعب الفرنسي انضم إلى نادي الاتحاد لمدة 3 سنوات قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني كصفقة انتقال حر.

كما أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ35 عامًا كان حقق الكرة الذهبية المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية كأفضل لاعب في العالم عم عام 2022.