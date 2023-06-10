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بعد إقامة حفل ضخم لتقديمه في ملعب الجوهرة

كريم بنزيما لجماهير الاتحاد: لا أستطيع الانتظار

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٤ مساءً
كريم بنزيما لجماهير الاتحاد: لا أستطيع الانتظار
المواطن - فريق التحرير

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أعرب اللاعب الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد الجديد، عن ترقبه لبدء أولى مبارياته مع العميد في الموسم المقبل.

وبعد إقامة حفل ضخم لتقديمه لجماهير العميد أول أمس الخميس، غرد اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية عبر حسابه في “تويتر” قائلًا:” شيء رائع، لا أستطيع الانتظار”.

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كريم بنزيما القائد الجديد

وفي وقت سابق، كشفت تقارير أن النجم الفرنسي سوف يحصل على شارة القيادة للفريق الكروي الأول بعد إصابة اللاعب المصري أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفيحاء في الجولة الـ30 من دوري روشن موسم 2022/ 2023.

وترغب الجماهير في رؤية اللاعب الفرنسي قائدًا لنادي الاتحاد حتى يعود حجازي للملاعب بعد 3 أو 4 أشهر من الآن.

وكان الإعلامي الرياضي هتان النجار قال في تصريحات إعلامية أمس الجمعة: “المدرب نونو سانتو يرغب في الإبقاء على المغربي حمدالله وعلى المدافع المصري أحمد حجازي، كل ما تردد حول احتمالية رحيلهما عن الفريق غير صحيح”.

وانتقل كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد في صيف العام الحالي قادمًا كصفقة انتقال حر من نادي ريال مدريد الإسباني بعد 14 موسمًا قضاها مع النادي الإسباني.

ودخل بنزيما صاحب الـ35 عامًا، أول أمس إلى ملعب الجوهرة المشعة وسط تشجيع كبير من الجماهير، كما قدم الكرة الذهبية التي حصل عليها من مجلة فرانس فوتبول، لأفضل لاعب في العالم 2022.

أمنية جديدة

وتمنى اللاعب الفرنسي، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لاحتلال مكانة أعلى، والمساهمة في التتويج بمزيد من الانتصارات والبطولات، كما أشاد بالجماهير التي تمنح اللاعبين الشغف والحافز لتقديم الأفضل.

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