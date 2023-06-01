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بعد ارتباط أسمه بالانتقال لنادي الاتحاد

كريم بنزيما: لم أرحل عن ريال مدريد ولا أفكر في مستقبلي

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ مساءً
كريم بنزيما: لم أرحل عن ريال مدريد ولا أفكر في مستقبلي
المواطن - فريق التحرير

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تحدث الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، عن مصيره مع الفريق الملكي، وذلك بعد ارتباط اسمه مؤخرًا بالانتقال لنادي الاتحاد.

وقال اللاعب الفرنسي في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: “أبقى أو أرحل عن الريال؟ حتى هذه اللحظة أنا لاعب في الريال ولدينا مباراة في الدوري الإسباني يوم الأحد”.

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بنزيما يحسم الجدل

وتابع: “أتذكر أول يوم وقعت فيه للريال حينما كنت طفلًا كان لدي حلم للعب مع الريال، وأنا فخور بما حققته في مسيرتي”.

وأضاف: “من يتحدثون عن مستقبلي أنا حاليًّا لاعب في الريال ولم يحدث أي شيء بعد، من يتحدث في الإنترنت، الحقيقة غير الإنترنت”.

كريم بنزيما

وينتهي عقد كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من بوابة الاتحاد.

وأكدت تقارير أن الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تقدم بعرض رسمي للاعب الفرنسي، حيث يطمح في التوقيع معه لمدة موسمين، مقابل 100 مليون يورو في العام الواحد، بالإضافة إلى مزايا أخرى، وتنتظر الإدارة قراره النهائي.

 

 

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