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بعد نهاية مشواره مع ريال مدريد

كريم بنزيما متحمس للفوز بدوري أبطال آسيا

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٨ مساءً
كريم بنزيما متحمس للفوز بدوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في مواصلة إنجازاته وتحقيق مزيد من البطولات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في حالة حسم الصفقة رسميًا.

الرحيل عن الريال

وأعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي، اليوم الأحد، عن رحيل كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، من الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، بعد مسيرة مميزة دامت 14 عامًا، وشهدت تتويجه بـ25 لقبًا.

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وأكدت تقارير، أن رئيس نادي مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، سافرا إلى مدريد اليوم، من أجل الاجتماع مع المهاجم الفرنسي، وحسم صفقة انتقاله إلى صفوف العميد.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @FabrizioRomano

تفاصيل حوار كريم بنزيما وسانتو

وكشفت صحيفة relevo الإسبانية، مزيدًا من التفاصيل بشأن الصفقة المرتقبة، حيث أكدت أن المدرب البرتغالي نونو سانتو لم يكن لديه شك في قدوم كريم بنزيما إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في حالة رحيله عن ريال مدريد.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @FabrizioRomano

وأكدت أن بنزيما تواصل مع نونو سانتو الذي يستمتع بإجازته حاليًا في البرتغال بعد نهاية الموسم، وأخبره المهاجم الفرنسي بأنه متحمس للغاية للموسم الجديد؛ وأنه متحمس للفوز بدوري أبطال آسيا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن كريم بنزيما متحمس للغاية لإنهاء مسيرته بالمشاركة مجددًا في بطولة كأس العالم للأندية، والتتويج بمزيد من البطولات بعد الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

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