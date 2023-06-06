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وقَّع على عقد مدته عامان مع العميد

كريم بنزيما ناطقًا بالعربية: متحمس لرؤية جمهور الاتحاد في جدة

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
كريم بنزيما ناطقًا بالعربية: متحمس لرؤية جمهور الاتحاد في جدة
المواطن - فريق التحرير

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وجَّه الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد الجديد أول رسالة إلى جماهير العميد وذلك بعد توقيعه على عقد الانضمام للفريق الجداوي لمدة موسمين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” مقطع فيديو قصيرًا لأولى كلمات بنزيما حيث نطق باللغة العربية قائلًا: ” متحمس لرؤيتكم في جدة”.

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موعد تقديم كريم بنزيما

جدير بالذكر أنه من المتوقع تقديم اللاعب الفرنسي لجماهير الاتحاد في حفل ضخم مساء بعد غد الخميس في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وسيتقاضى بنزيما من الاتحاد 400 مليون يورو خلال موسمين، بواقع 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني ودع بنزيما اليوم في مؤتمر صحفي بمقر النادي في العاصمة الإسبانية مدريد.

بنزيما في الاتحاد - 3

وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية: ” اللاعب الفرنسي سيظل واحدًا من أفضل اللاعبين على مر العصور وريال مدريد دائمًا هو بيته”.

بنزيما في الاتحاد - 1

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