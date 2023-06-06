كريم بنزيما ناطقًا بالعربية: متحمس لرؤية جمهور الاتحاد في جدة

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وجَّه الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد الجديد أول رسالة إلى جماهير العميد وذلك بعد توقيعه على عقد الانضمام للفريق الجداوي لمدة موسمين.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” مقطع فيديو قصيرًا لأولى كلمات بنزيما حيث نطق باللغة العربية قائلًا: ” متحمس لرؤيتكم في جدة”.
جدير بالذكر أنه من المتوقع تقديم اللاعب الفرنسي لجماهير الاتحاد في حفل ضخم مساء بعد غد الخميس في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
وسيتقاضى بنزيما من الاتحاد 400 مليون يورو خلال موسمين، بواقع 200 مليون يورو في الموسم الواحد.
وكان نادي ريال مدريد الإسباني ودع بنزيما اليوم في مؤتمر صحفي بمقر النادي في العاصمة الإسبانية مدريد.
وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية: ” اللاعب الفرنسي سيظل واحدًا من أفضل اللاعبين على مر العصور وريال مدريد دائمًا هو بيته”.
البنــز اتحادي ✍️🤩
🎼 الحظ الليلة كريم#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/YvsWFzebXF
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 6, 2023