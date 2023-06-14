كريم بنزيما يتفوق على رونالدو في القيمة السوقية

تصدر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قائمة الأعلى قيمة سوقية في دوري روشن السعودي.

الأعلى قيمة سوقية بالدوري

ووصلت القيمة السوقية لكريم بنزيما إلى 25 مليون يورو، ليتفوق على نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي بلغت قيمته 15 مليون يورو.

وجاء بنزيما في الصدارة، رغم انخفاض قيمته السوقية، حيث كانت تبلغ 35 مليون يورو قبل رحيله عن صفوف ريال مدريد الإسباني، كما انخفضت قيمة رونالدو أيضًا، حيث كانت تبلغ 20 مليون يورو نهاية الموسم الماضي.

وحل نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا ثالثًا في القائمة، حيث يتساوى مع رونالدو في القيمة السوقية، ثم زميله غيسلان كونان الذي بلغت قيمته 8 ملايين يورو، بالتساوي مع نجم فريق الهلال، البرازيلي ميشيل ديلغادو.

كريم بنزيما للاتحاد

ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع كريم بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد؛ ومسيرة دامت لمدة 14 عامًا، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

ويملك كريم بنزيما مسيرة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، توجها بأكثر من 20 بطولة، أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، بجانب فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022.