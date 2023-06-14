Icon

حقيقة اهتمام الاتحاد والهلال بضم رياض محرز Icon البنك المركزي: الاقتصاد السعودي شهد نموًا خلال 2022 Icon فضيحة من العيار الثقيل تضرب حكومة ماكرون Icon وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بفروع مطارات الدمام Icon بؤر رعدية ممطرة على 4 مدن سعودية بسبب إعصار بيبارجوي Icon توني كروس يستغل صفقة بيلينغهام للسخرية من هازارد Icon وظائف شاغرة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء Icon وفاة مدرب تشيلسي السابق جون هولينز Icon نظام المعاملات المدنية استقرار حقوقي لاستثمار فاعل بالسعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

كريم بنزيما يتفوق على رونالدو في القيمة السوقية

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٣ مساءً
كريم بنزيما يتفوق على رونالدو في القيمة السوقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تصدر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قائمة الأعلى قيمة سوقية في دوري روشن السعودي.

الأعلى قيمة سوقية بالدوري

ووصلت القيمة السوقية لكريم بنزيما إلى 25 مليون يورو، ليتفوق على نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي بلغت قيمته 15 مليون يورو.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 31 مخالفًا لحرقهم مخلفات صناعية في مكة المكرمة

ضبط 31 مخالفًا لحرقهم مخلفات صناعية في مكة المكرمة

جماهير الاتحاد تطالب بترشح أنمار الحائلي

جماهير الاتحاد تطالب بترشح أنمار الحائلي

رونالدو وبنزيما
رونالدو وبنزيما

وجاء بنزيما في الصدارة، رغم انخفاض قيمته السوقية، حيث كانت تبلغ 35 مليون يورو قبل رحيله عن صفوف ريال مدريد الإسباني، كما انخفضت قيمة رونالدو أيضًا، حيث كانت تبلغ 20 مليون يورو نهاية الموسم الماضي.

وحل نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا ثالثًا في القائمة، حيث يتساوى مع رونالدو في القيمة السوقية، ثم زميله غيسلان كونان الذي بلغت قيمته 8 ملايين يورو، بالتساوي مع نجم فريق الهلال، البرازيلي ميشيل ديلغادو.

تاليسكا
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC

كريم بنزيما للاتحاد

ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع كريم بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد؛ ومسيرة دامت لمدة 14 عامًا، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

ويملك كريم بنزيما مسيرة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، توجها بأكثر من 20 بطولة، أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، بجانب فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022.

كريم بنزيما
بنزيما بالكرة الذهبية – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة شاغرة
حصاد اليوم

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة...

حصاد اليوم
القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية
أخبار أمنية

القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج...

أخبار أمنية
العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة العربية
السعودية اليوم

العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة...

السعودية اليوم
ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب
السعودية اليوم

ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب

السعودية اليوم
نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية
صحة وطب‎

نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية

صحة وطب‎
الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج
السعودية اليوم

الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج

السعودية اليوم
ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة
السعودية اليوم

ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة

السعودية اليوم
وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان
أخبار رئيسية

وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان

أخبار رئيسية