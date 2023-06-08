كريم بنزيما يستعرض الكرة الذهبية أمام جماهير الاتحاد

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استعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد الجديد، الكرة الذهبية أمام جماهير العميد وذلك أثناء حفل تقديمه في ملعب الجوهرة المشعة.
وسلم أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد الكرة الذهبية للاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، حيث رفعها أمام الجماهير الحاضرة مع توجيه التحية لها.
وكان اللاعب الفرنسي انضم إلى نادي الاتحاد لمدة 3 سنوات قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني كصفقة انتقال حر.
كما أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ35 عامًا كان حقق الكرة الذهبية المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية كأفضل لاعب في العالم عن عام 2022.
فيديو | الكرة الذهبية مع لاعب #الاتحاد كريم بنزيما #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/hLgaZAbjAZ
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) June 8, 2023