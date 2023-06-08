كريم بنزيما يصل إلى ملعب الجوهرة

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وصل الفرنسي كريم بنزيما- قبل قليل- إلى ملعب الجوهرة المشعة وذلك تمهيدًا لبدء حفل تقديمه لجماهير نادي الاتحاد.
وكان النجم الفرنسي انضم إلى صفوف العميد لمدة 3 سنوات قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني كصفقة انتقال حر.
فيديو | الفرنسي كريم بنزيما لاعب #الاتحاد في ملعب الجوهرة #بنزيما_اتحادي #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/aO53b3ZK0Q
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) June 8, 2023