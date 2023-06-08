كريم بنزيما يصل إلى ملعب الجوهرة

وصل الفرنسي كريم بنزيما- قبل قليل- إلى ملعب الجوهرة المشعة وذلك تمهيدًا لبدء حفل تقديمه لجماهير نادي الاتحاد.

وكان النجم الفرنسي انضم إلى صفوف العميد لمدة 3 سنوات قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني كصفقة انتقال حر.