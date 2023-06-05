Icon

أبل تكشف عن MacBook Air بسعر 1299 دولارًا Icon خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا Icon تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات Icon هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد نهاية عقده مع الريال

كريم بنزيما يوقع للاتحاد حتى 2025

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
كريم بنزيما يوقع للاتحاد حتى 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصبح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قريبًا للغاية من تمثيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

كريم بنزيما يوقع

وأصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا بالأمس، أعلن من خلاله رحيل كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، من الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، بعد مسيرة مميزة دامت 14 عامًا، وشهدت تتويجه بأكثر من 20 لقبًا.

قد يهمّك أيضاً
النار تحاصر مبنى وتصيب 23 موظفًا بمصر

النار تحاصر مبنى وتصيب 23 موظفًا بمصر

بايدن يضحك لدى سؤاله بشأن العفو عن ترامب

بايدن يضحك لدى سؤاله بشأن العفو عن ترامب

وكشف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، آخر تطورات صفقة انتقال بنزيما للعميد، وأكد أنه وقع على الجزء الرئيسي من عقود انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

كريم بنزيما
تصميم لبنزيما بقميص الاتحاد – المصدر @FabrizioRomano

وتابع فابريزيو رومانو حديثه عن الصفقة المرتقبة، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عقد بنزيما مع فريق الاتحاد سيمتد حتى يونيو عام 2025، ويشمل خيار التمديد لموسم إضافي”.

وتابع: “سيكون راتب كريم بنزيما قريبًا من 200 مليون يورو سنويًا، شاملًا العقود التجارية، والمتغيرات، النجم الفرنسي سيودع جماهير ريال مدريد، يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي ثم سيسافر إلى السعودية”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر goal

الحائلي في مدريد

وكان رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، قد سافرا إلى مدريد بالأمس، من أجل الاجتماع مع كريم بنزيما، وحسم صفقة انتقاله إلى صفوف العميد، بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي، وتأكد مشاركته في كأس العالم للأندية، وتطمح الإدارة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر goal

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم