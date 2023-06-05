كريم بنزيما يوقع للاتحاد حتى 2025

أصبح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قريبًا للغاية من تمثيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

كريم بنزيما يوقع

وأصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا بالأمس، أعلن من خلاله رحيل كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، من الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، بعد مسيرة مميزة دامت 14 عامًا، وشهدت تتويجه بأكثر من 20 لقبًا.

وكشف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، آخر تطورات صفقة انتقال بنزيما للعميد، وأكد أنه وقع على الجزء الرئيسي من عقود انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وتابع فابريزيو رومانو حديثه عن الصفقة المرتقبة، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عقد بنزيما مع فريق الاتحاد سيمتد حتى يونيو عام 2025، ويشمل خيار التمديد لموسم إضافي”.

وتابع: “سيكون راتب كريم بنزيما قريبًا من 200 مليون يورو سنويًا، شاملًا العقود التجارية، والمتغيرات، النجم الفرنسي سيودع جماهير ريال مدريد، يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي ثم سيسافر إلى السعودية”.

الحائلي في مدريد

وكان رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، قد سافرا إلى مدريد بالأمس، من أجل الاجتماع مع كريم بنزيما، وحسم صفقة انتقاله إلى صفوف العميد، بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي، وتأكد مشاركته في كأس العالم للأندية، وتطمح الإدارة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية.