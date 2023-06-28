كريم بنزيما يُهنئ الجماهير بحلول عيد الأضحى باللغة العربية

حرص النجم الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد على تهنئة الجماهير في السعودية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

التهنئة في عيد الأضحى

وقال بنزيما في مقطع فيديو متداول له باللغة العربية: ” السلام عليكم جميعًا، عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم”.

وكان النجم الفرنسي انضم إلى الاتحاد صيف العام الحالي لمدة 3 سنوات قادمًا من ريال مدريد الإسباني كصفقة انتقال حر، كما تعاقد العميد كذلك مع مواطنه نغولو كانتي من نادي تشيلسي الإنجليزي.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 في ديسمبر المقبل في السعودية.