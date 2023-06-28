إحباط تهريب 245 كجم من القات بجازان وسقوط مروج الإمفيتامين في المزاحمية كريم بنزيما يُهنئ الجماهير بحلول عيد الأضحى باللغة العربية إنقاذ 6 أشخاص سقطت مركبتهم بمنحدر وعر في الباحة حاج ياباني يصف الخيام قبل 83 عامًا: أزهار بيضاء تطفئ لهيب الصيف ارتفاع حالات الإجهاد الحراري للحجاج إلى 2000 حالة القبض على مواطن بحوزته 67,150 قرصًا من الإمفيتامين وأسلحة بالرياض منشأة الجمرات تسجل اليوم 43 درجة مئوية شركة الكهرباء: الذكاء الاصطناعي في المشاعر لتحسين الخدمات للحجاج وفرة تموينية وأكثر من 72 مليون سلعة غذائية بمشعر منى ولي العهد لمنسوبي القطاعات العسكرية: التضحيات والبطولات للحفاظ على الأمن نهج سار عليه أبناء هذه البلاد منذ تأسيسها
حرص النجم الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد على تهنئة الجماهير في السعودية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال بنزيما في مقطع فيديو متداول له باللغة العربية: ” السلام عليكم جميعًا، عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم”.
وكان النجم الفرنسي انضم إلى الاتحاد صيف العام الحالي لمدة 3 سنوات قادمًا من ريال مدريد الإسباني كصفقة انتقال حر، كما تعاقد العميد كذلك مع مواطنه نغولو كانتي من نادي تشيلسي الإنجليزي.
جدير بالذكر أن نادي الاتحاد يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 في ديسمبر المقبل في السعودية.