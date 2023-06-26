كفيفة مغربية بعمر 98 عامًا تؤدي مناسك الحج برفقة ابنها وابنتها

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة العربية السعودية، لقطات لكفيفة مغربية بعمر 98 عامًا تؤدي مناسك الحج برفقة ابنها وابنتها.
وثمّن عدد من المستفيدين من مبادرة طريق مكة بالمملكة المغربية التي تُنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات “الخارجية والصحة والحج والعمرة” والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.
يُذكر أن مبادرة طريق مكة تأتي ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتُنفَّذ للعام الخامس في (7) دول، هي: المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتَي تركيا وكوت ديفوار.
كفيفة مغربية بعمر 98 عاما تؤدي مناسك الحج برفقة ابنها وابنتها 🇲🇦#العربية_في_الحج
عبر:
@h_mmoood pic.twitter.com/Iy8eACWZVs
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 26, 2023