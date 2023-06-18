كلية الحرم المكي الشريف تعلن فتح باب القبول لعام 1445هـ

أعلنت كلية الحرم المكي الشريف فتح باب القبول للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1445هـ، في العديد من أقسامها العلمية.

التقديم في كلية الحرم المكي الشريف

وأوضحت كلية الحرم المكي الشريف أن إجراءات التسجيل تتم إلكترونيًا عبر الرابط المخصص للتسجيل، وذلك اعتبارًا من 27 / 11 / 1444هـ وحتى يوم الاثنين 15 / 12 / 1444هـ.

وبيّنت الكلية بأن الشروط اللازمة للقبول تشمل التالي:

شروط القبول بـ كلية الحرم المكي الشريف

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها مع مصادقتها من الجهة المعنية.

2- أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الشخصية المخصصة للقبول.

3- ألا يكون المتقدم مطوياً قيده من كلية الحرم أو أي جامعة أخرى أكاديمياً أو تأديبياً.

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

5- أن يكون المتقدم حاصلاً على نسبة 85% فما فوق.

6- أن يحصل على موافقة من مرجعه للدراسة إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة.

7- أن يكون لائقاً طبياً.

8- أن تكون البيانات المدخلة إلكترونياً مطابقة للأصول.

9- الدراسة حضورياً فقط.

يشار إلى أن كلية الحرم المكي الشريف تعنى بتقديم تعليم شرعي أكاديمي متميز في المسجد الحرام، بتدريس نخبة من الكفاءات العلمية، وباستخدام تقنيات التعليم الحديث، وتفعيل الشراكات المؤسسية والمشاركات المجتمعية، وذلك من خلال خمسة أقسام وهي قسم الشريعة، وقسم القرآن وعلومه، وقسم السنة وعلومها، وقسم العقيدة، وقسم اللغة العربية، كما تتيح الكلية الدراسة المسائية للطلاب في قسم الشريعة.