كلية الحرم المكي تعلن موعد اختبارات القبول

تواصل كلية الحرم المكي الشريف استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالكلية للعام الدراسي الجديد 1445 هـ، في إطار خطة الكلية السنوية لتقديم محتوى شرعي أكاديمي متميز في المسجد الحرام، في أقسام الكلية الخمسة مع العلم أن القبول يتم إلكترونيًا.

أقسام كلية الحرم المكي

والمعروف أن كلية الحرم المكي الشريف تضم نخبة من الكفاءات العلمية، ويتم التدريس فيها باستخدام تقنيات التعليم الحديث، وتضم الكلية 5 أقسام رئيسية وهي:

قسم الشريعة.

قسم القرآن وعلومه.

قسم السنة وعلومها.

قسم العقيدة.

وأخيرًا قسم اللغة العربية.

شروط القبول في كلية الحرم المكي الشريف

وتشترط الكلية في راغبي الالتحاق بها توفر عدد من الشروط من بينها ما يلي:

حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. يشترط مصادقة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من الجهة المعنية. يجب أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الشخصية المخصصة للقبول. ألا يكون المتقدم مطويًا قيده من كلية الحرم أو أي جامعة أخرى أكاديميًا أو تأديبيًا. أن يكون المتقدم حاصلًا على نسبة 85% فما فوق. أن يحصل على موافقة من مرجعه للدراسة إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة. أن يكون لائقًا طبيًا.

موعد التسجيل واختبارات القبول

وأوضحت كلية الحرم المكي أنه التسجيل وفقًا للجدولة الزمنية التالية :