كلية الحرم المكي تعلن موعد اختبارات القبول

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تواصل كلية الحرم المكي الشريف استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالكلية للعام الدراسي الجديد 1445 هـ، في إطار خطة الكلية السنوية لتقديم محتوى شرعي أكاديمي متميز في المسجد الحرام، في أقسام الكلية الخمسة مع العلم أن القبول يتم إلكترونيًا.
والمعروف أن كلية الحرم المكي الشريف تضم نخبة من الكفاءات العلمية، ويتم التدريس فيها باستخدام تقنيات التعليم الحديث، وتضم الكلية 5 أقسام رئيسية وهي:
وتشترط الكلية في راغبي الالتحاق بها توفر عدد من الشروط من بينها ما يلي:
وأوضحت كلية الحرم المكي أنه التسجيل وفقًا للجدولة الزمنية التالية :