كلية الملك فهد الأمنية تعلن موعد القبول في دورة الضباط

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي هذا العام الدراسي (1444هـ) للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (67) بالكلية الأمنية للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

أولًا: شروط وضوابط القبول:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

2- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (طبيعي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، انساني) ومن خريج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

4- أن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

5- ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في مؤهل الثانوية العامة.

6- أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن (70%).

7- أن يكون قد أدى اختبار التحصيل الدراسي (التحصيلي) وأن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن (65%).

8- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه.

9- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا وسليمًا من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية (تطبيق أي وظيفة).

10-ألا يقل سن خريج الثانوية العامة – عند بدء العام الدراسي – بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة، ولا يزيد على (22) سنة.

11-ألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

12-ألا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبية.

13-أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

ثانيًا: تعليمات هامة:

1- سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي.

2- سيتم لاحقًا الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئيًا عبر إرسال رسالة نصية لجوال المتقدم وعلى المتقدمين متابعة منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية ووسائل التواصل الرسمية.

3- تُعبأ الحقول بمنتهى الدقة ولن يُنظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط.

4- سيتم الربط إلكترونيًا مع المركز الوطني للقياس للحصول على درجات اختباري القدرات والتحصيلي.

5- إدخال البيانات في المنصة والحصول على رقم طلب لا يعني قبول المتقدم.

6- سيحدد موعد اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) لاحقًا.

7- على الطالب الحرص على تسجيل كافة البيانات المطلوبة في منصة أبشر توظيف ويتحمل الطالب مسؤولية صحة تلك البيانات وللجهة المختصة الحق في استبعاد الطلبات غير المكتملة أو غير المستوفية للبيانات المطلوبة أو غير الصحيحة.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد (الساعة 10 صباحًا) بتاريخ 1444/12/14هـ الموافق 2023/07/02م وينتهي التقديم يوم الأربعاء (الساعة 10 صباحًا) بتاريخ 1444/12/17هـ الموافق 2023/07/05م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا