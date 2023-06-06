كنوز تراثية عربية تخبو تحت صخور جبل الحقون في نجران

اكتشفت هيئة التراث واحدة من أقدم النقوش العربية في السعودية، تسمى نقش الحقون. ويعتبر النقش سادس أقدم النقوش العريسة، ووجد في جبل الحقون بمنطقة هيما الثقافية بمنطقة نجران.

أهمية اكتشاف الحقون

وأكدت الهيئة السعودية أن تاريخ النقش يشير إلى كعب بن عمرو، الذي كان يعمل تاجرًا ومر بهذا الطريق، قاصدًا موطنه شمال غربي الجزيرة العربية، ويُعتبر هذا اكتشافًا رئيسيًّا لأن تلك النقوش العربية الخاصة تم تسجيلها لأول مرة في عام 380 بعد الميلاد من قبل تاجر عربي كعب بن عمرو بن عبد مناط. وفي ذلك الوقت، حرص عبد مناط على تسجيل وختم النقش العربي بتاريخ تنفيذه.

ولفتت الهيئة السعودية إلى أن كشف الحقون يعد إضافة علمية جديدة تُضاف إلى سجل الكتابات العربية، بخاصة من زاوية تأكيد أن حلقات تطور الكتابة العربية شملت جنوب الجزيرة، ولم تشمل شمالها الذي شهد تَسْجِيل أغلب النقوش العربية المبكرة.

اكتشافات لا تقدر بثمن

وبحسب موقع “scoopempire”، تمثل الفنون والنقوش الصخرية مصدرًا لا يقدر بثمن للتوثيق الكتابي والفني التاريخي، وتجلى ذلك من خلال البقايا الأثرية الشاسعة التي تم العثور عليها في موقع حمى بمنطقة نجران الأثرية.

وأضاف موقع “سكوب إيمباير” أنه بالإضافة إلى نقش الحقون تم اكتشاف العديد من النقوش الأخرى قبل الإسلام التي تسبق نقش الحقون، بما في ذلك ثلاثة في العلا وواحد في نجران وعدد قليل آخر في الجوف وتبوك. وكل هذه الاكتشافات هي جزء من جهود هيئة التراث للكشف عن تراث وتاريخ مناطق المملكة العربية السعودية”.

كنز دفين

وتعد منطقة هيما الثقافية، الموقع الذي تم فيه الاكتشاف الأخير، موطنًا لكنز دفين من الفن الصخري وآلاف النقوش، وقد تم تسجيلها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ليقف الموقع شامخًا كواحد من أهم المواقع الأثرية في منطقة نجران.