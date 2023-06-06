كوادر نسائية سعودية: نفخر بخدمة الحجاج في بلدانهم عبر طريق مكة

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أعربت عدد من الكوادر النسائية السعودية اللاتي يعملن بحب ضمن مبادرة طريق مكة، عن سعادتهن وفخرهن لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءاتهم في بلدانهم.
بدورها، قالت رويدا أحمد إحدى الفتيات المشاركة في مبادرة طريق مكة بباكستان، خلال تصريح لها مع صحيفة “المواطن“: إنها من جوازات مطار الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، وفخورة بالقدوم إلى جمهورية باكستان الشقيقة لتسهيل إجراءات حجاج بيت الله الحرام.
من جانبها، أضافت أمنية الخالدي: أنها فخورة جدًّا بالمشاركة بمبادرة طريق مكة، لتسهيل إجراءات الحجاج في بلدانهم.
وتشارك ضمن فريق مبادرة طريق مكة بمطار إسلام آباد الدولي بجمهورية باكستان الإسلامية سواعد نسائية سعودية مؤهلة ومدربة من منسوبي المديرية العامة للجوازات، لإنهاء أعمال الحجاج في صالة المبادرة واستكمال الإجراءات وأخذ الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة.
وتواصل مبادرة طريق مكة تقديم خدماتها للمستفيدين من حجاج بيت الله الحرام من جمهورية باكستان الإسلامية هذا العام (1444هـ) في صالة المبادرة بمطار إسلام آباد الدولي، وذلك بتيسير وتسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.
كوادر سعودية: نفخر بخدمة حجاج بيت الله في بلدانهم#مبادرة_طريق_مكة#بسلام_آمنين#رؤية_السعودية_2030@MOISaudiArabia @MakkahRoute
تغطية : @fawaz749 pic.twitter.com/n38nD7mfLW
— صحيفة المواطن (@almowatennet) June 6, 2023