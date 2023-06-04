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بعد محادثته الأخيرة مع بيريز

كواليس رحيل كريم بنزيما عن ريال مدريد

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ مساءً
كواليس رحيل كريم بنزيما عن ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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أجرى النجم الفرنسي كريم بنزيما، محادثة مع رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، قبل اتخاذ قراره النهائي بالرحيل عن صفوف المرينغي.

رحيل كريم بنزيما

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، عن رحيل كريم بنزيما من الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، بعد مسيرة دامت 14 عامًا، وشهدت تتويجه بـ25 لقبًا، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الاتحاد.

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كريم بنزيما
بنزيما

الكواليس الأخيرة

وكشفت صحيفة “سبورت”، عن الكواليس الأخيرة قبل قرار الرحيل، حيث أكدت أن بنزيما التقى مع مسؤولين سعوديين في مدريد هذا الأسبوع، وحصل على عرض بـ200 مليون يورو لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن كريم بنزيما أجرى اتصالًا برئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، عقب الاجتماع، وأبلغه بأنه يريد أن يأخذ بعض الوقت لحسم مستقبله.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

وأضاف: “وجاء ذلك رغم وجود اتفاق بين نادي ريال مدريد واللاعب بشأن التجديد لموسم آخر، والذي كان متضمنًا في العقد بشرط الفوز بجائزة الكرة الذهبية”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الإسبانية: “ورد بيريز على بنزيما: “تستطيع أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه.. أبواب مدريد مفتوحة أمامك سواء قررت البقاء والاعتزال في النادي أو الرحيل إلى السعودية”.

وأوضحت تقارير، أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، سافرا إلى مدريد اليوم، من أجل الاجتماع مع كريم بنزيما، وحسم صفقة انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر relevo

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