Icon

كورونادو وفيلانويفا وتشيكو يثيرون حيرة جماهير الاتحاد Icon زلة بايدن الجديدة تضع البيت الأبيض في مأزق Icon ريال مدريد يُبعد زيدان عن الهلال والنصر Icon عملية إطلاق صاروخ فاشلة للفضاء تحرج أوروبا Icon نصائح مهمة لسلامة الأغذية والأدوية خلال حج 1444 هـ Icon فك لغز إشارات ورسائل من كائنات فضائية Icon فيصل بن فرحان: ناقشنا مع إيران استكمال فتح البعثات الدبلوماسية بالبلدين Icon مرتضى منصور يحدد موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك Icon مدير عام الجوازات يقف على سير العمل بمنفذ البطحاء Icon طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
حاولت الجماهير اختيار الأفضل منهم

كورونادو وفيلانويفا وتشيكو يثيرون حيرة جماهير الاتحاد

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٧ مساءً
كورونادو وفيلانويفا وتشيكو يثيرون حيرة جماهير الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثار الثلاثي كارلوس فيلانويفا وإيجور كورونادو وتشيكو، الحيرة بين جماهير نادي الاتحاد بسبب عدم قدرتهم على تحديد الأفضل منهم والأكثر تأثيرًا مع العميد خلال الفترة الماضية.

وكان التشيلي فيلانويفا لعب مع العميد خلال الفترة من 2016 إلى عام 2020، بينما لعب البرازيلي تشيكو مع العميد خلال الفترة من 2003 إلى 2005 وعاد للفريق الجداوي في ولاية ثانية ولفترة قصيرة في عام 2008.

قد يهمّك أيضاً
موسيماني مودعًا الأهلي: سعيد بإنجاز المهمة الصعبة

موسيماني مودعًا الأهلي: سعيد بإنجاز المهمة الصعبة

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع لويس إنريكي

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع لويس إنريكي

ثم انضم البرازيلي إيجور كورونادو إلى صفوف الاتحاد في عام 2021 قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي.

جماهير الاتحاد تُجيب

وطرح حساب يحمل اسم ” ستوديو الاتحاد” سؤالًا لجماهير العميد حول من يلعب أساسيًا ومن يجلس على مقاعد البدلاء ومن يتم بيعه بين الثلاثي.

واختلفت آراء الجماهير حيث قال المشجعون القدماء للنادي بأنه يجب الإبقاء على تشيكو وجعل فيلانويفا دكة بينما يتم بيع كورونادو، كون تشيكو كان مساهمًا كبيرًا في فوز الفريق الجداوي بلقبين متتاليين في دوري أبطال آسيا عامي 2004 و 2005.

وقال مشجعون آخرون بأنه يجب الإبقاء على فيلانويفا كلاعب أساسي وجعل تشيكو يجلس احتياطيًا بينما يتم بيع كورونادو.

بينما اتفق بعض المشجعين، على أنه يجب جعل كورونادو أساسيًا وفيلانويفا احتياطيًا له بجانب بيع تشيكو.

كارلوس فيلانويفا
فيلانويفا

دور كورونادو

وكان كورونادو ساهم بشكل كبير في فوز العميد بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023 بعد غياب دام 14 موسمًا عن التتويج.

كورونادو لاعب الاتحاد - النصر
كورونادو

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم