كورونادو وفيلانويفا وتشيكو يثيرون حيرة جماهير الاتحاد

أثار الثلاثي كارلوس فيلانويفا وإيجور كورونادو وتشيكو، الحيرة بين جماهير نادي الاتحاد بسبب عدم قدرتهم على تحديد الأفضل منهم والأكثر تأثيرًا مع العميد خلال الفترة الماضية.

وكان التشيلي فيلانويفا لعب مع العميد خلال الفترة من 2016 إلى عام 2020، بينما لعب البرازيلي تشيكو مع العميد خلال الفترة من 2003 إلى 2005 وعاد للفريق الجداوي في ولاية ثانية ولفترة قصيرة في عام 2008.

ثم انضم البرازيلي إيجور كورونادو إلى صفوف الاتحاد في عام 2021 قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي.

جماهير الاتحاد تُجيب

وطرح حساب يحمل اسم ” ستوديو الاتحاد” سؤالًا لجماهير العميد حول من يلعب أساسيًا ومن يجلس على مقاعد البدلاء ومن يتم بيعه بين الثلاثي.

واختلفت آراء الجماهير حيث قال المشجعون القدماء للنادي بأنه يجب الإبقاء على تشيكو وجعل فيلانويفا دكة بينما يتم بيع كورونادو، كون تشيكو كان مساهمًا كبيرًا في فوز الفريق الجداوي بلقبين متتاليين في دوري أبطال آسيا عامي 2004 و 2005.

وقال مشجعون آخرون بأنه يجب الإبقاء على فيلانويفا كلاعب أساسي وجعل تشيكو يجلس احتياطيًا بينما يتم بيع كورونادو.

بينما اتفق بعض المشجعين، على أنه يجب جعل كورونادو أساسيًا وفيلانويفا احتياطيًا له بجانب بيع تشيكو.

دور كورونادو

وكان كورونادو ساهم بشكل كبير في فوز العميد بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023 بعد غياب دام 14 موسمًا عن التتويج.