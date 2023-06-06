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وصل عددها إلى 8 طائرات

كوريا الجنوبية تتهم مقاتلات روسية وصينية بدخول مجالها الجوي

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
كوريا الجنوبية تتهم مقاتلات روسية وصينية بدخول مجالها الجوي
المواطن - فريق التحرير

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قال جيش كوريا الجنوبية إن عدة طائرات عسكرية روسية وصينية دخلت منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية للبلاد، اليوم الثلاثاء، مما دفعه إلى إرسال طائرات مقاتلة تحسبًا.

8 مقاتلات اخترقت المجال الجوي

دخلت 4 طائرات عسكرية روسية و4 طائرات عسكرية صينية المنطقة الواقعة قبالة السواحل الشرقية والجنوبية لكوريا الجنوبية قرابة ظهر الثلاثاء، وفق هيئة الأركان المشتركة في سول.

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ومنطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية هي مساحة أوسع من المجال الجوي لبلد ما حيث تجري مراقبة الطائرات لأسباب أمنية، لكن المفهوم غير محدد في أي معاهدة دولية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان إن الجيش الكوري الجنوبي تعرف على الطائرات الصينية والروسية قبل دخولها منطقة التحديد الجوية، مضيفًا: نشرنا مقاتلات من القوات الجوية للقيام بخطوات تكتيكية استعدادًا لأي حالة طارئة.

كوريا الجنوبية تتهم مقاتلات روسية وصينية بدخول مجالها الجوي

في المقابل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هيئة الأركان المشتركة إن الطائرات الأجنبية الثماني لم تنتهك مجال كوريا الجنوبية الجوي.

تعاون بين كوريا الجنوبية واليابان

تأتي الحادثة بعد أن وافق وزراء دفاع كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة السبت على إنشاء نظام لتبادل البيانات في الوقت الحقيقي حول إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية بحلول نهاية العام.

أيدت كوريا الجنوبية العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا وأرسلت مساعدات إنسانية إلى كييف، لكنها ملزمة بقواعدها الخاصة التي تحظر إمداد الدول المتنازعة بالعتاد الحربي.

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