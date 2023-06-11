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حاولوا تسريب أسرارًا تكنولوجية

كوريا الجنوبية تقبض على 77 شخصًا بتهمة التجسس

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
كوريا الجنوبية تقبض على 77 شخصًا بتهمة التجسس
المواطن - فريق التحرير

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ألقى المسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، القبض على 77 شخصًا للاشتباه بتورطهم في 35 قضية تتعلق بالتجسس في مجال الصناعة والتي اكتشفت خلال تحقيق أجري على مستوى البلاد في الآونة الأخيرة.

تجسس على الشركات المحلية

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الشرطة المحلية قولها إن معظم القضايا تتعلق بشركات محلية فقط، لكن ثماني قضايا منها تتعلق بتسريب أسرار تكنولوجية إلى الصين أو دول أخرى، وقالت نقلًا عن بيانات للشرطة إن عدد القضايا المتعلقة بتسريب معلومات للخارج يمثل ضعف عدد القضايا بعد تحقيقات مماثلة أجريت قبل عام.

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وذكر تقرير الوكالة أن السلطات ألقت القبض على أحد المشتبه بهم لتسريبه معلومات سرية بعد انتقاله من العمل في شركة محلية إلى أخرى صينية.

ثمن التجسس

وأضاف التقرير أن الشركة الصينية وعدته بدفع مئات الآلاف من الدولارات له لتغطية نفقات الإسكان والتعليم والمعيشة مقابل المعلومات.

كوريا الجنوبية تقبض على 77 شخصًا بتهمة التجسس

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