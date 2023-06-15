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ردًا على مناورات كوريا الجنوبية وأمريكا

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي، اليوم الخميس، وذلك بعد مرور أقل من ساعة على تهديد من بيونج يانج برد “حتمي” على تدريبات عسكرية أجرتها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية في وقت سابق اليوم.

جاء إطلاق بيونج يانج للصاروخين بينما يزور جيك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي طوكيو لعقد اجتماعات مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي.

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صواريخ بيونج يانج

وبحث سوليفان خلال اجتماعه مع مستشاري الأمن القومي الكوري الجنوبي تشو تاي يونغ، والياباني تاكيو أكيبا اليوم الخميس، برنامج الصواريخ الكوري الشمالي وأكدوا أن الدول الثلاث ستتعاون عن كثب لحمل بيونج يانج على التخلي عن أسلحتها النووية، وفقًا لمحضر للاجتماع نشرته اليابان.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخين الباليستيين سقطا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، وربما اتخذا مسارًا غير منتظم. وقالت السلطات اليابانية إن أحدهما سقط في بحر اليابان على بعد نحو 110 كيلومترات إلى الشمال الغربي من جزيرة هيجورا، وهي جزء من مقاطعة إيشيكاوا، والآخر على بعد نحو 250 كيلومترًا.

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