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أقدم على فعلته دون أسلاك حماية

كوري جنوبي يتسلق أعلى برج بالبلاد والشرطة تعتقله

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
كوري جنوبي يتسلق أعلى برج بالبلاد والشرطة تعتقله
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لرجل في كوريا الجنوبية، تسلق أعلى برج في البلاد دون أسلاك حماية، وسط ترقب وخوف كبيرين.

تدخل الشرطة

ورغم أن المغامرة انتهت بسلام، فقد حبس المواطنون في كوريا الجنوبية أنفاسهم، كما ألقت السلطات القبض على رجل حاول تسلق خامس أعلى برج في العالم، دون حبال، حيث أوقفته بينما كان في وسط “عمليته الخطيرة” بالعاصمة الكورية سول.

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وأجبر الشاب البالغ من العمر 24 عامًا على التوقف عن محاولته للتسلق، الاثنين، عندما اعترضته السلطات في الطابق 73 من برج لوت العالمي المكون من 123 طابقًا.

كان المتسلق، الذي كان يرتدي سروالًا قصيرًا، يشق طريقه صعودًا إلى أعلى ناطحة سحاب كوريا الجنوبية لأكثر من ساعة، حيث تجمعت الشرطة وطاقم الإطفاء على الأرض أدناه.

وتابع مسؤول في إدارة الإطفاء إن الرجل احتجز لاستجوابه.

الرجل العنكبوت

وفي عام 2018، ألقت الشرطة القبض على “الرجل العنكبوت الفرنسي” آلان روبرت عندما كان في منتصف الطريق فوق برج لوت وورلد.

ويحاول المتسلقون دون حبال بانتظام تسلق بعض المباني الأطول أو الأكثر شهرة في العالم في السنوات الأخيرة.

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